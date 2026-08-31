SC Heerenveen bevestigde maandagmiddag de komst van Mees Hilgers. De 25-jarige verdediger tekende in Friesland een contract van twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. Daarmee komt er eindelijk een einde aan een héél pijnlijke soap voor de international van Indonesië, zo geeft hij aan. "Zij wilden er natuurlijk iets aan verdienen..", stelt Hilgers.

Hilgers wilde FC Twente in de zomer van 2025 verlaten om een stap hogerop te zetten, maar een transfer kwam niet van de grond. Omdat de club met Stav Lemkin al een opvolger had vastgelegd en Hilgers zijn aflopende contract niet wilde verlengen, werd hij buiten de wedstrijdselectie gehouden. Kort daarna liep hij tijdens een training een zware knieblessure op: een gescheurde kruisband, waardoor hij maanden uitgeschakeld was.

In mei van dit jaar werd duidelijk dat zijn verbintenis automatisch was verlengd tot de zomer van 2027, omdat Hilgers en zijn entourage het contract niet tijdig formeel hadden opgezegd. De verdediger ging ervan uit dat hij transfervrij was en meldde zich daarom niet voor de eerste training van het nieuwe seizoen. Ook in de periode daarna bleef hij afwezig, terwijl FC Twente hem als contractspeler verwachtte. Het meningsverschil over zijn contractuele status liep zo hoog op dat beide partijen de UEFA erbij betrokken. Inmiddels is de soap dus opgelost met zijn transfer naar Heerenveen.

Eerste reactie van Hilgers

Tijdens zijn eerste interview als speler van de Friezen krijgt Hilgers de vraag voorgeschoteld of hij zelf ook verantwoordelijkheid draagt voor de ontstane situatie. "Ik vind niet dat ik schuld heb", opent Hilgers bij ESPN. Die vervolgens weigert om een boekje open te doen. "Ik wil het achter me laten. De mensen die dicht bij mij staan en de spelers ook, zij weten het échte verhaal."

Hilgers zegt niet het gevoel te hebben dat hij zelf anders had moeten handelen. "Als ik had geweten dat die regel bestond, had ik mijn zaakwaarnemer eraan herinnerd dat hij het niet zou vergeten. Nu werd mijn contract automatisch verlengd, omdat FC Twente er natuurlijk nog iets aan wilde verdienen...", zegt Hilgers, die zich heeft gestoord aan de situatie. "Ik werd buiten de selectie gelaten omdat ik nog maar een eenjarig contract had, maar toen gingen ze weer verlengen voor één jaar. Wat wil je dan bereiken?"

Groot litteken na mooi verleden

De hele situatie heeft een behoorlijk litteken veroorzaakt bij Hilgers, die liefst vijftien jaar bij FC Twente heeft gespeeld. "Het is gewoon zonde van alle jaren en het gevoel dat ik bij FC Twente heb. Ik ben daar op mijn zestiende op mijzelf gaan wonen, heb daar op school gezeten en een groot deel van mijn vrienden komt daar vandaan... Ik kon op een gegeven moment niet meer over straat. Dat is gewoon niet top, maar het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik heb besloten om het achter me te laten."

Uiteindelijk is Hilgers blij dat hij eindelijk een nieuwe club heeft gevonden. SC Heerenveen betaald naar verluidt zo'n vijfhonderdduizend euro, terwijl FC Twente ook nog een doorverkooppercentage van zo'n twintig procent heeft bedongen. "De directie en mijn kamp was lang op zoek naar een oplossing, maar dat heeft lange tijd geduurd. Uiteindelijk ben ik superblij dat we uiteindelijk als één groep door één deur zijn gekomen en dat ik hier mag spelen. Ik ben dankbaar dat ze mij deze kans gunnen", besluit Hilgers.