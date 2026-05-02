De wedstrijd van FC Groningen zaterdag tegen Excelsior staat in het teken van Meer & Beter Bewegen. En dat neemt één man wel heel erg letterlijk. Tieme Smit, bekend van zijn bizarre challenges op Instagram, loopt een marathon in de Euroborg, die zal eindigen op de middenstip. "Ik loop net zoveel rondjes tot ik de marathon heb gehad", kondigt hij aan op zijn Instagram.

Het is een bijzondere challenge voor de 20-jarige atleet, die wel voor hetere vuren heeft gestaan. Op zijn eigen Instagram kondigt hij aan dat hij nog wat zure benen heeft van de marathon die hij vijf dagen geleden heeft gelopen. Ook dat deed hij op een bijzondere plek: namelijk tijdens een festival. Nu is hij van plan om te lopen in het FC Groningen-stadion.

Ludieke actie

Hij begint op het veld en wanneer de spelers daar komen gaat hij in de skybox van Stichting FC Groningen zijn rondjes maken, totdat hij weer naar beneden mag. De hardloper begon om vanmiddag 14.30 uur zijn avontuur en hoopt vlak voor de aftrap (18.45 uur) klaar te zijn.

Eerder liep de 20-jarige al eens van Nederland naar Londen in een tijdsbestek van acht dagen, dat is een afstand van ruim 440 kilometer. Dit zou dus een peuleschilletje moeten zijn, zou je zeggen. Het begon allemaal met een krankzinnige actie op zijn Instagram. Hij postte een video waarin hij zei dat hij voor elke nieuwe volger een kilometer zou hardlopen.

Challenge

De mensen konden daar de lol wel van inzien en besloten hem massaal te volgen wat hem voor een mega-uitdaging zette. Binnen 48 uur kreeg hij 10.000 volgers erbij, wat betekent dat hij 10.000 kilometer moet hardlopen. Dat doet hij dus door allemaal ludieke acties te verzinnen, waaronder de marathon in de Euroborg.