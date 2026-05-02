Almere City is nog altijd in de race voor een terugkeer naar de VriendenLoterij Eredivisie. Zaterdagmiddag werden de kwartfinales van de play-offs om promotie bereikt. In eigen huis werd FC Den Bosch verslagen (3-0) nadat het eerder in Brabant al won.

Den Bosch kwam woensdag in eigen huis met 2-0 voor. Toch konden ze die comfortabele marge niet over de streep trekken. In de tweede helft liep Almere over de Brabantse club heen en won het alsnog met 3-2. Dus moest Den Bosch komen zaterdag en kon Almere leunen op de voorsprong.

Almere City ronde verder, Den Bosch nog een jaar KKD

Dat zorgde voor een weifelend begin in het Yanmar Stadion. Pas na een half uur kwam er wat lef in het spel bij beide ploegen. Dat resulteerde in de 1-0 van Marley Dors in minuut 41, nadat de thuisploeg al een paar keer dicht bij de openingstreffer was geweest.

Dus was het verschil over twee wedstrijden bij rust twee. Na de thee knalde Den Bosch uit de startblokken en was het een wonder dat de aansluitingstreffer niet viel. Aan de andere kant ontstond er ruimte omdat de Bosschenaren steeds meer risico's moesten nemen. Almere City vergat echter het tweeluik definitief op slot te gooien. Dat deed Ferdy Druijf uiteindelijk in de 82e minuut met een bal onderkant lat.

Invaller Julian Rijkhoff maakte het feest compleet: 3-0. Dus mag Almere City een jaar na de degradatie uit de Eredivisie nog altijd hopen op een terugkeer. In de volgende ronde speelt het tegen de nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie, de Graafschap. De andere kwartfinale gaat tussen Willem II en RKC.

Voordeel voor nummer 16 Eredivisie

De winnaars van die duels gaan bepalen wie het mag opnemen tegen de nummer 16 van de VriendenLoterij Eredivisie. Zij hebben een voordeeltje en hoeven maar één tweeluik te spelen. Momenteel bezit Telstar de zestiende plek.