In de Eredivisie zijn er nog twee speelrondes te gaan, maar toch zijn de play-offs om promotie en degradatie al bezig. Roda JC en FC Den Bosch zijn zelfs al uitgeschakeld en spelen volgend jaar opnieuw in de Keuken Kampioen Divisie. Nu is het tijd voor de kwartfinales, waarin De Graafschap en Willem II instromen. Bekijk hier het volledige programma en de uitslagen.

De strijd om handhaving bereikt in de Eredivisie de komende weken een kookpunt, maar het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit er al op. ADO Den Haag en SC Cambuur promoveren als nummers 1 en 2 direct naar de Eredivisie. In de Eredivisie is al duidelijk dat Heracles Almelo gaat degraderen. De tweede directe degradant is nog niet bekend, maar het heeft er alle schijn van dat het NAC Breda gaat worden.

In de play-offs strijden vijf teams om het laatste plekje in de Eredivisie. Nadat Almere City FC Den Bosch uitschakelde en Roda JC het niet redde tegen RKC Waalwijk, zijn er nog vier KKD-clubs over. De laatste ploeg die meedoet is de nummer 16 van de Eredivisie.

Voordeel voor club uit Eredivisie

De nacompetitie heeft sinds dit seizoen een nieuwe opzet en daardoor heeft de club uit de Eredivisie een groot voordeel. Dat team stroomt namelijk pas in de finale in en dus kan die competitie nog drie weken doorgaan. Op dit moment is FC Volendam de nummer 16 in de Eredivisie, maar ook Excelsior, Telstar en NAC kunnen nog op die plek belanden.

De nummers 3 (Willem II) en 4 (De Graafschap) uit de KKD habben ook een voordeel, maar dat is wat minder groot. Zij mochten de eerste ronde overslaan en spelen vanaf de kwartfinales deze week mee. Zij treffen de winnaars van de achtste finales, respectievelijk RKC en Almere City. Bij Willem II gebeurde er vlak voor de eerste wedstrijd iets heftigs bij één van de spelers.

Programma en uitslagen play-offs promotie/degradatie

Kwartfinales

Wedstrijd C: RKC - Willem II (5 mei, 18.45 uur), Willem II - RKC (9 mei, 16.30 uur)

Wedstrijd D: Almere City - De Graafschap (6 mei, 18.45 uur), De Graafschap - Almere City (9 mei, 20.00 uur)



Halve finales (13 en 16 mei)

Wedstrijd E: Winnaar C - Winnaar D



Finale (20 en 23 mei)

Winnaar E - nummer 16 Eredivisie (virtueel FC Volendam)



Uitslagen



Eerste ronde

Wedstrijd A: Roda JC - RKC Waalwijk 2-2 (over twee wedstrijden, RKC won met 3-1 na strafschoppen)

Wedstrijd B: FC Den Bosch - Almere City 2-6 (over twee wedstrijden)

