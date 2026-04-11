Kersvers landskampioen PSV speelde zaterdag de eerste wedstrijd sinds het uitgebreide titelfeest van afgelopen week. Ondanks het wilde feestgedruis van de selectie eiste PSV-coach Peter Bosz niets minder dan drie punten. Die kwamen er ook, al sprankelde het niet bij de Eindhovenaren.

Het duel begon voortvarend, zo leek het. PSV kwam binnen de minuut op voorsprong toen verdediger Yarek Gasiorowski na een flipperkast uit een corner de bal binnen schoot. De VAR kwam echter op de lijn en wees scheidsrechter Alex Bos er op dat Guus Til hands had gemaakt in aanloop naar het doelpunt. Dus ging er een streep door de 0-1.

Vuurwerk

Daarna krabbelde het duel wat voort. Bij (sommige) PSV'ers zal de gebrekkige slaap en heel wat drank daarvoor de reden zijn. Na een knal van Ismael Saibari werd de wedstrijd stilgelegd. De explosieve knal was niet het enige vuurwerk. Blijkbaar hadden de supporters uit Eindhoven nog wat liggen na het kampioensfeest. Dat werd in minuut 27, voor de 27e landstitel, afgestoken.

Goals Ricardo Pepi en Ismael Saibari

Vlak voor rust viel dan eindelijk de eerste goal. Ricardo Pepi knikte een voorzet van Til binnen. Even daarvoor had de Amerikaan zijn vizier niet op scherp. Een balletje breed van Noah Fernandez kreeg de spits niet in een leeg doel. In de tweede helft maakte Ismael Saibari eigenlijk vrijwel uit het niets de tweede Eindhovense treffer en zijn vijftiende van het seizoen. Daarbij raakte hij wel geblesseerd en moest hij zich laten wisselen.

Kampioenskaarten

Wat verder opviel was dat de ploeg van Peter Bosz enorm veel gele kaarten pakte, zes om precies te zijn. In het boekje van scheidsrechter Bos gingen: Ryan Flamingo, Guus Til, Noah Fernandez, Paul Wanner, Joël van den Berg en Kilian Sildillia. Voor Fernandez en Wanner betekent dat een schorsing. Zo houdt PSV wel heel weinig middenvelders over, al zijn ze toch al kampioen.

PSV-special De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine loopt het dit keer net even anders dan gebruikelijk. Diverse PSV-prominenten schuiven aan bij Robert Maaskant. Ibrahim Afellay vertelt over hoe het is om een kampioenschap te vieren als speler én als trainer, terwijl John van den Heuvel praat over zijn liefde voor PSV.