Ondernemer Duncan Stutterheim is vorige maand toegetreden tot de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax. In gesprek met Wilfred Genee vertelt hij over een groot verlies in zijn leven: het tragische overlijden van zijn broer Miles. "Daarom is er ook wel een spiritueel iets geopend."

Stutterheim vertelt in de podcast Zolang het leuk is over de dood van zijn broer. Die kwam op 24-jarige leeftijd om het leven bij een auto-ongeluk in Amsterdam. "Dat was toen de grootste tegenslag ever. Dat was heel zwaar", aldus de ondernemer. Hij werd 's nachts gebeld door de vriendin van Miles. "Je neemt op en zijn vriendin schreeuwde toen meteen: 'Hij is dood'. Dat was de eerste zin."

Het duurde even voordat het nieuws indaalde. Toen hij besefte wat er was gebeurd, moest hij het vertellen aan zijn vader die op zakenreis was. Zijn vader kwam meteen naar huis, terwijl Stutterheim en zijn moeder naar het ziekenhuis gingen. "Daar lag hij nog. Dus ik dacht: hè, wat lullen ze nou dat 'ie dood is. Hij was helemaal intact, helemaal niks. Zijn hartslag was gewoon keurig 60. En ik was daar een half uur maar er was geen dokter."

Tragisch ongeval

"We snapten het niet", vervolgt hij. Uiteindelijk legde de dokter uit dat Miles 10 of 12 minuten geen zuurstof had gekregen. "Hij was dus hersendood." De broer van de Ajax-commissaris was met hele hoge snelheid tegen een boom gebotst, vlakbij de RAI in Amsterdam. Hij was niet onder invloed van drugs. "Hij heeft twee of drie glazen wijn gedronken. Dat konden we zien op de rekening van het restaurant. Hij reed in een Porsche, die wilde hij die week verkopen. Omdat hij zei: 'Ik voel me niet goed in die auto.' Dus dat was echt wel heftig."

Het voelt allemaal te toevallig voor Stutterheim. "We hebben zo veel dingen gevonden bij zijn begrafenis. We hebben een script gevonden van een videoclip waar hij mee bezig was. En nou ja, je raadt al waar het over gaat: iemand die overlijdt met een auto-ongeluk." Genee reageert vol verbazing. "Echt waar joh?" "En nog gekker: we hebben dat script na afloop van de begrafenis pas gevonden. Wij hebben zijn begrafenis in het wit gedaan, maar je ziet dus op dat plaatje acht mensen hem wegdragen in het wit", vertelt Stutterheim.

Spiritueel

In die tijd had hij samen met zijn broer een muzieklabel. "Die clip lag al klaar", aldus de 55-jarige eigenaar van ID&T. "Ja heel absurd. Daarom is er ook wel een spiritueel iets geopend. Want ja, dit kon niet. Zo veel toeval."

En er gebeurde nog iets geks: een tijdje na het ongeluk ging Stutterheim met een taxi naar de plek bij de RAI. De taxichauffeur vertelde dat hij het ongeluk had zien gebeuren. "Hij was de eerste die er was. Nou, alles bij elkaar opgeteld. Dat kan toch bijna niet?"

Toch wil hij verder niet speculeren over de samenloop van omstandigheden. "Ik heb een ding wel geleerd: het is zo. Het afscheid was hard, voor mij en mijn ouders. Maar ik geloof wel dat er meer is", doelt hij op spiritualiteit.