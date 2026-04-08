Het kampioensfeestje van PSV dinsdag mocht er wezen. De 27e landstitel in de clubgeschiedenis werd gevierd onder een heerlijk lentezonnetje. Heel Eindhoven stond dan ook vol voor de huldiging op het Stadhuisplein. Daar steeg de hitte Ryan Flamingo naar het hoofd. De verdediger scandeerde een haatdragend Ajax-nummer door de microfoon. Dus moet PSV met de billen bloot.

PSV ontving dinsdagmiddag in eigen stadion de kampioensschaal uit handen van clubicoon Mark van Bommel. Na een ereronde toog de selectie traditiegetrouw per platte kaar naar het Stadhuisplein. Daar stonden zo'n 20.000 uitzinnige fans klaar om hun helden op te vangen.

PSV maakt excuses voor Ryan Flamingo

Al vaker grepen spelers in het verleden naar de microfoon bij een kampioenschap van PSV. Wat te denken van Noa Lang, die zijn eigen nummer 7K Op Je Feestje liet horen. Jeffrey Bruma zong: "Wij zijn niet bang, want Bruma is er bij..." En zo zijn er nog tal van voorbeelden.

Dinsdag trapte aanvoerder Jerdy Schouten af met een PSV-nummer. Guus Til deed een duet met naamgenoot Guus Meeuwis en ook andere clubliederen passeerden de revue. Toen de huldiging op zijn einde liep, kwam de microfoon bij Flamingo. De verdediger zong: "Wie niet springt die is een Jood." Daar ontstond met name via sociale media ophef om.

Flamingo werd overstemd door DJ La Fuente, die een ander nummer in startte. Ook griste iemand de microfoon bij hem weg. Inmiddels zou hij intern excuses hebben gemaakt voor zijn woorden. Dat laat een woordvoerder weten aan Omroep Brabant. "Wij willen niet dat onze supporters dit soort liederen zingen in het stadion en dus moeten spelers dat ook niet doen", aldus de vertegenwoordiger. "Spelers hebben immers een voorbeeldfunctie."

'Uniek' kampioensfeest

Binnen de club zijn ze blij hoe het kampioensfeest van PSV is verlopen. "De manier waarop in Eindhoven een landskampioenschap wordt gevierd is uniek", vertelde de woordvoerder. "Het Stadhuisplein stond helemaal vol, maar ook de pleinen in de rest van de stad stonden vol en langs de route van de platte kar vierden duizenden PSV-supporters feest."

Bekijk special van De Maaskantine