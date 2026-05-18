Ajax mag zich gaan opmaken voor de play-offs om Europees voetbal, niet in de Johan Cruijff ArenA maar in het Kras-stadion van Volendam. Dat terwijl de Volendammers zelf ook nog play-offs om promotie/degradatie moeten voetballen. Robert Maaskant verbaast zich over de bizarre situatie. "De veiligheidscoördinator zal er ook niet gelukkig mee zijn."

Dat Ajax veroordeeld is tot de play-offs voor Europees voetbal is al een dramatische conclusie op zich. Maar dat ze dat ook nog eens in een ander stadion moeten spelen, maakt de hele situatie nog pijnlijker. De Johan Cruijff ArenA is volgende week, wanneer de play-offs gespeeld worden niet beschikbaar. "Robert, we nemen deze podcast direct op na het laatste fluitsignaal, hè. Jij moet straks naar Harry Styles", lacht presentator Damian Vlottes. Maaskant knikt: "Ja daarom moet Ajax uitwijken."

Doemscenario Ajax

Het was een doemscenario dat Ajax al even stond te wachten. Harry Styles treedt tien keer op in de Johan Cruijff ArenA en die boeking was al lang geleden gedaan. In die periode ging Ajax er niet vanuit dat ze nog in de play-offs moesten spelen voor Europees voetbal, maar na een dramatisch seizoen zijn ze daar toch tot veroordeeld.

"Ik ben benieuwd hoe dat met het publiek gaat en wie ernaartoe gaat. De veiligheidscoördinator in Edam, de overkoepelende gemeente, zal wel niet zo gelukkig mee zijn. Dat zijn natuurlijk allemaal extra bewegingen. Maar ik mag wel lekker naar Harry Styles", lacht Maaskant. "Daar heb ik ontzettend veel zin in. Het is alweer even geleden dat ik op het veld heb gestaan in de ArenA."

Play-offs in Volendam

Ajax zal in ieder geval de play-offs beginnen tegen FC Groningen en mocht die wedstrijd gewonnen worden, treffen ze Heerenveen of Utrecht opnieuw in Volendam. Maar of het zover gaat komen, waagt Maaskant te betwijfelen. "Ik durf niet te zeggen wie de play-offs gaat winnen. Ajax gaat er met een slecht gevoel in en daarbij konden ze zondag ook niet winnen van Heerenveen. En van wel meer ploegen niet de laatste tijd", is Maaskant kritisch.

Het is volgens hem dus ook zomaar een optie dat Ajax geen Europees voetbal gaat spelen. Waar de kranten in Europa al spreken van een vervallen grootmacht, ziet ook Maaskant het somber in. "Normaal gesproken is Ajax de ploeg met de meeste kwaliteit, maar dat is niet gebleken dit seizoen."

Tot slot probeert hij ook de positieve kant van het eventuele mislopen van Europees voetbal te bekijken. "Voor Ajax is het ook wel weer lekker. Ze zeiden steeds dat ze financieel een Europa League-ploeg zijn. Maar nu komt het mooi uit als ze Conference League gaan spelen, zitten ze lekker ruim in de slappe was", lacht hij. "En mochten ze het dan niet halen, kunnen ze alle pijlen richten op de competitie", besluit hij. "Je kan het spinnen zoals je wilt."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

