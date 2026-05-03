Givairo Read zat met een grote grijns aan de tafel bij de persconferentie na Fortuna Sittard - Feyenoord. De rechtsback scoorde op heldhaftige wijze de 2-1 voor Feyenoord, waardoor de Champions League-miljoenen haast niet meer kunnen missen. Het doelpunt scoorde hij wel met het nodige geluk, maar dat zal hem weinig schelen. "Voelde gelijk dat het belangrijk was."

Lang leek Feyenoord tegen een verliespartij aan te lopen in de Eredivisie. Daar waar concurrenten punten verspeelden, was alles eraan gelegen om te winnen van Fortuna. Maar het ging voor de ploeg van Robin van Persie ook bijna fout. Ze stonden achter, maar alles veranderde toen Fortuna tien minuten voor tijd een rode kaart kreeg. Watanabe scoorde niet lang erna en Givairo Read mocht de laatste treffer maken, waarmee Feyenoord won.

'Gelukkig viel hij binnen'

De matchwinner gaf zijn analyse met een grote grijns: "Wat me vooral stoorde vanaf de bank was dat we ongeduldig waren en onnodig de lange ballen speelde", begint hij. "Dat probeer je aan te geven. En ik denk naarmate we beter in de wedstrijd kwamen dat veranderde." Feyenoord ging met alles wat ze hadden voor de winst en werden beloond. Een schot van Read ging via een Fortuna-been in het doel.

Direct wist Read dat hij een cruciale treffer maakte. " Het was wel zo’n poging dat ik dacht: ik sta vrij en kan schieten. Gelukkig viel hij binnen. Ik voelde gelijk dat het belangrijk was. We hadden deze goal nodig om het makkelijker te maken voor de laatste wedstrijden dit seizoen."

Blessureleed Read

Het was een mooi moment voor de veelbelovende back die veel blessureleed had dit seizoen bij Feyenoord. Hij kwam al terug van een blessure, maar raakte direct weer geblesseerd. Daarom past de club nu erg op met hem. " Ik voel me goed en ben fit. Nu 30 minuten gehad en kijken hoe ik me de aankomende week voel. Dan kunnen we weer verder opbouwen. Nu is het luisteren naar m’n lichaam, ik voel wel aan wat ik aankan. Ik denk dat we er zo wel uitkomen", stelt hij de Feyenoord-fans gerust.