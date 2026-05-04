Ex-topscheidsrechter Mario van der Ende ziet een terugkerend probleem bij het scheidsrechterskorps in Nederland. Systematisch worden wedstrijden beïnvloed door foute keuzes van de scheidsrechter. Ook was hij verbaasd dat Joey Kooij Fortuna Sittard - Feyenoord mocht fluiten. "Hij moet daar niet aangesteld worden."

Mario van der Ende kon zomaar drie wedstrijden opnoemen waarbij de arbitrage het resultaat van de wedstrijd beïnvloedde. "Dat mag je niet gebeuren als arbitrage. Je moet het spel begeleiden en niet beïnvloeden. Je bent daar als scheidsrechter niet voor." De oud-scheidsrechter noemt drie wedstrijden op waarbij de invloed op de ranglijst groot was: Fortuna - Feyenoord, Ajax - PSV en NEC - Telstar.

Fortuna - Feyenoord

"Bij deze wedstrijd liep Joey Kooij rond als scheidsrechter. Deze wedstrijd ging hem boven zijn pet", beoordeelt Van der Ende. "Hij moet daar niet aangesteld worden. De mensen die daar verantwoordelijk voor zijn hebben kennelijk niet het inzicht dat hij niet de juiste man op de juiste plaats is." Kooij had een grote invloed door de rode kaart die hij gaf na ingrijpen van de VAR, maar voor Van der Ende zit de invloed juist in kaarten die hij niet gaf.

"Danny Buijs gaf zelf ook toe dat zijn spits een rode kaart verdiende met zijn harde actie op Timon Wellenreuther, maar er waren twee andere situaties die ook opmerkelijk waren. Bij het opstootje tussen Dahlhaus en Hadj Moussa kreeg alleen Dahlhaus geel, maar je weet niet waarom Hadj Moussa zijn tweede geel niet kreeg. Hij was de aanstichter. Misschien heeft hij het wel helemaal niet waargenomen", bedenkt Van der Ende.

Ajax - PSV

Ook zag hij in de eerste helft een opmerkelijke situatie, waarin Hadj Moussa weer een hoofdrol speelde. Ditmaal als slachtoffer. "De tackle van Brittijn op de achterlijn, daar kan je bij de burgerrechter twee weken zwaar voor krijgen. Zo'n zelfde tackle zag ik Sean Steur maken tegen PSV. Die scheidsrechter, Allard Lindhout, floot een uitstekend duel. Maar doordat hij die rode kaart niet gaf, gaat er een flinke hap uit zijn beoordeling. Na zo'n vroege rode kaart krijg je normaal gewoon een andere wedstrijd."

Tot slot was het bij NEC - Telstar ook raak. Daar werd het spel behoorlijk beïnvloed door het tijdrekken van Telstar-keeper Ronald Koeman Jr. maar ook door een ander moment. Philippe Sandler werd vlak na rust vastgehouden in het strafschopgebied van Telstar, waardoor hij niet bij de bal kon komen. Een penalty kwam er echter niet.

Bryan Linssen was woest na afloop en betreurde het gebrek aan communicatie van arbiter Jeroen Manschot. "Dat snap ik", benoemt Van der Ende. "Hij kan gewoon niet meer bij de bal komen. Ik begrijp niet dat daar niet op wordt gereageerd. Je kan het missen maar je hebt ook je assistenten en de VAR nog... De beïnvloeding van de arbitrage is gewoon veel te groot. Daar ben je geen scheidsrechter voor", besluit hij.