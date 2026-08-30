Scheidsrechter Dennis Higler zorgde zondagmiddag voor een bijzonder tafereel bij de wedstrijd tussen Telstar en Ajax. De tweede helft stond op het punt van beginnen, toen de arbiter plots naar de technische staf van de Witte Leeuwen liep.

Ajax kende een moeizame eerste helft in het BUKO Stadion van Telstar, maar kwam wél op voorsprong. Davy Klaassen, met de bijnaam mister 1-0, maakte uit een scherp aangesneden hoekschop van Steven Berghuis de openingstreffer. Op slag van rust leek Ajax zelfs op 2-0 te komen, maar de schitterende stift van Julian Brandt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft walste Ajax over Telstar heen.

Verbaasde gezichten

In het stadion van de thuisploeg zat iedereen klaar voor het beginsignaal van het tweede bedrijf, maar dat liet enkele tellen op zich wachten. Higler liep naar de bank van de Witte Leeuwen om de assistenten van Henk Brugge erop te wijzen dat zij hesjes aan moesten doen, omdat ze moeilijk te onderscheiden waren met de spelers van Ajax in het zwarte uittenue.

Het leverde een nogal kolderiek tafereel op toen de drie assistenten plots met een oranje hesje op de bank moesten plaatsnemen. Volgens de scheidsrechter had dat te maken met de lichtinval: doordat hij vanuit de zon richting de bank keek, kon hij het verschil tussen donkerblauw en zwart moeilijk onderscheiden. De assistenten keken in eerste instantie wat verbaasd, maar trokken uiteindelijk allen een hesje aan. Het zorgde voor een grote grijns bij trainer Henk Brugge.

Ajax vergroot voorsprong

In de tweede helft verdween de lach van Brugge en zijn assistenten snel, want in de 57e minuut verdubbelde Steven Berghuis de voorsprong. De routinier had daarmee opnieuw een belangrijk aandeel bij het doelpunt van Ajax, want daarvoor gaf hij ook al de assist op Klaassen. In de 60e minuut zorgde Tolu Arokodare voor de 3-0. Ook Marcos Leonardo deed een duit in het zakje met de vierde treffer van de middag. Daarmee verzekerde Ajax zich voor een nieuwe driepunter.