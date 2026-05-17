Telstar heeft de degradatiekraker tegen Volendam op een bizarre manier gewonnen. Doelman Ronald Koeman junior maakte de winnende goal, waardoor Telstar zich handhaaft. Volendam moet tegen Willem II in de play-offs strijden om het laatste plekje in de Eredivisie voor volgend seizoen.

De scenarioschrijvers hadden het niet beter kunnen bedenken bij het maken van het competitieschema. Volendam en Telstar streden in een direct duel om wie er zich zou handhaven en wie de play-offs in moest. Volendam moest winnen, terwijl de bezoekers voldoende zouden hebben aan een puntje.

Bij Volendam wilde trainer Rick Kruys een aantal wapens achter de hand houden, waardoor routiniers als Bradley Kuwas en Robert Mühren niet in de basis beginnen. Ook Anthony Correia houdt wat krachten achter de hand. Onder andere Gerald Alders, Soufiane Hetli en Jochem Ritmeester van de Kamp kunnen door de afzwaaiende Telstar-trainer nog ingebracht worden. Correia vertrekt na dit seizoen naar FC Utrecht om daar de opvolger van Ron Jans te worden.

Sterke start van Volendam

De spanning was voor de wedstrijd voelbaar, maar Volendam kende een absolute droomstart. Bij Telstar was men nog aan het slapen, waardoor Anthony Descotte al na twee minuten de openingstreffer kon maken. Het Kras Stadion ontplofte, want Volendam zou met deze eindstand handhaving in de Eredivisie behalen. Toch lukte het niet om de voorsprong te behouden.

Laat in de eerste helft was het Jeff Hardeveld die een vrije trap mocht nemen. Het verdedigen van standaardsituaties is geen sterk punt van Volendam en dat bleek, want aanvoerder Danny Bakker kon zo inkoppen. Hij maakte de 1-1, waardoor Telstar zich virtueel weer handhaafde in de Eredivisie.

Geheime wapens

In de tweede helft was het tijd voor Kruys zijn geheime wapens. Zo bracht hij Henk Veerman in, die gelijk zorgde voor meer druk op het doel van Telstar. Dat ene doelpunt wat Volendam nodig had, kwam er echter maar niet. En dus treedt de eeuwenoude voetbalwet in werking, dan valt hij aan de andere kant. Maar op wat voor manier het gebeurde, verwachtte niemand.

Telstar kreeg in de slotfase een strafschop na een overtreding van Yannick Leliendal en die werd genomen door niemand minder dan doelman Ronald Koeman Jr. De sluitpost nam de penalty uitstekend en zorgde ervoor dat Telstar op voorsprong kwam. Koeman junior werd daarmee de eerste keeper die scoort in de Eredivsie sinds Martin Hansen bij ADO Den Haag. Een prachtig slot van een heerlijk seizoen voor Telstar. Door de 2-1 is de ploeg van Correia veilig en is Volendam gedoemd tot de play-off-finale tegen Willem II. Die finale gaat uitmaken of de ploeg van Rick Kruys in de Eredivisie blijft.

