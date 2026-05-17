FC Twente móést een goed resultaat boeken tegen PSV om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal veilig te stellen. De Eindhovenaren hielden echter totaal geen rekening met dat gegeven. In de tweede helft liep PSV razendsnel weg bij FC Twente: 4-1. De treffer van Guus Til én de aanstaande overwinning zorgden voor twee zeldzame prestaties.

FC Twente kende een aardige openingsfase, maar kreeg keihard de deksel op de neus. De eerste kans was meteen raak voor PSV. Ryan Flamingo knikte raak uit een corner: 1-0. In de daaropvolgende aanval was het echter alweer gelijk. Sondre Orjasaeter kwam naar binnen en krulde de bal achter PSV-goalie Matej Kovar: 1-1. Vlak daarna dacht Ricardo Pepi zijn 16e van het seizoen te maken, maar eerder in de aanval stond hij buitenspel waardoor de VAR er een streep doorheen zette.

FC Twente speelde daarna ene na de andere kans bij elkaar, maar de Tukkers hadden het vizier absoluut niet op scherp staan in het Philips Stadion. Het eeuwenoude gezegde 'als je 'm zelf niet maakt, krijg je 'm vanzelf om je oren' was dan ook van kracht. Op slag van rust zorgde PSV-talent Noah Fernandez voor de 2-1 met een droog schot in de lange hoek. Het zorgde voor zichtbare emoties bij FC Twente-aanvaller Daan Rots, bij wie het huilen hem duidelijk nader dan het lachen stond.

PSV maakt gehakt van FC Twente

In de tweede helft schoot PSV uit de startblokken dat werd meteen beloond met een derde treffer. Dennis Man probeerde het met een schot in de korte hoek en verraste daarmee FC Twente-goalie Przemyslaw Tyton: 3-1. In de 56e minuut werd het pas echter bijzonder. PSV'er Guus Til maakte namelijk de 4-1 en dat was alweer de honderste treffer van de Eindhovenaren in de Eredivisie. Uiteindelijk maakte Ricardo Pepi ook nog de 5-1.

Derde jaar op rij met bijzondere mijlpaal

PSV vierde enkele weken geleden al het derde kampioenschap op rij, maar heeft nu ook nog eens voor het derde jaar op rij liefst honderd doelpunten in een Eredivisie-seizoen gemaakt. Het typeert de aanvallende speelstijl van PSV-coach Peter Bosz. PSV is na Ajax (1981/82-1983/84) de tweede ploeg ooit met drie seizoenen op rij minimaal 100 Eredivisie-goals, wist Voetbal International-datajournalist Bart Frouws te melden.

Grootste voorsprong óóit

De zege van PSV zorgde voor nóg een mijlpaal. De Eindhovenaren hebben namelijk een voorsprong van liefst negentien punten op naaste belager Feyenoord. Dat is het grootste gat tussen de nummer één en twee óóit. Tot nog toe was het grootste verschil zeventien punten, maar dat is overtroffen.

