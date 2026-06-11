Oud-topvoetballer Wesley Sneijder stond bij Ajax bekend als dé gangmaker van de groep. Volgens Hedwiges Maduro ging de oud-speler van onder meer Real Madrid en Internazionale soms behoorlijk ver met zijn grappen. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast haalt Maduro een ongemakkelijke situatie met Tom de Mul aan, waar trainer Henk ten Cate minder van gediend was.

Sneijder en Maduro speelden tussen 2004 en 2007 samen in het eerste elftal van Ajax en maakten in die periode van dichtbij de nodige hilarische momenten mee. "Sneijder was sowieso altijd de gangmaker. Hij deed altijd gekke dingen, maar ging soms ook wel iets te ver", lacht Maduro jaren later.

Foto’s uit Privé overal in de ArenA

Vooral één actie staat Maduro nog helder voor de geest. "Er was een gerucht dat Tom de Mul een relatie had met de dochter van Henk ten Cate, de trainer van dat moment. Dat wist Henk alleen niet. Toen had Sneijder de hele gang van de Amsterdam ArenA volgeplakt met die foto in roddelblad Privé. Als je dus de ArenA binnenkwam, zag je alleen maar die foto van De Mul en de dochter van Ten Cate hangen", vervolgt Maduro.

De grap viel alleen niet bij iedereen goed in Amsterdam. "Wij moesten er natuurlijk om lachen, maar Ten Cate vond het helemaal niet leuk. En achteraf ging dat misschien ook wel iets te ver", erkent Maduro. De situatie zorgde volgens Maduro zelfs voor een bijzonder ongemakkelijk moment op het trainingsveld. "We stonden op een gegeven moment in een cirkel op het veld en keken allemaal naar De Mul: ja jongen, wat ga je nu zeggen. Maar hij stond alleen met z’n hoofd naar beneden. Dat was wel héél ongemakkelijk."

Straf bleef uit

Volgens Maduro wist eigenlijk iedereen binnen Ajax wie er achter de meeste streken zat. "Er was altijd één hoofdverdachte: Sneijder." Tóch bleef een straf uiteindelijk uit. "Hij was veruit de beste en scoorde écht bizar veel. Daarna vertrok hij ook naar Real Madrid. Zulke grappen horen er ook een beetje bij, dat is gewoon voetbalhumor. Als de speler presteert moet je daar ook doorheen kijken", besluit Maduro.

Beluister hieronder de eerste aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Dagelijkse WK-podcast van Sportnieuws.nl

In de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant samen met wisselende gasten alles rondom het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In de eerste aflevering schuiven Hedwiges Maduro, presentator Damian Vlottes en verslaggever Rick Kraaijeveld aan.

Naast opvallende anekdotes wordt er ook vooruitgeblikt op het toernooi. Zo komt onder meer het Curaçao van Dick Advocaat voorbij en bespreken de heren of Lionel Messi en Cristiano Ronaldo nog kunnen schitteren op het WK. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast verschijnt dagelijks om 7.30 uur via Sportnieuws.nl, de bekende podcast-apps en ons eigen YouTube-kanaal.

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