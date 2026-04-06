PSV kroonde zich zaterdag vroegtijdig tot kampioen van de Eredivisie, maar de competitie is nog niet gespeeld, want de strijd om plek twee en een ticket voor de Champions League liggen nog open. Momenteel bezet Feyenoord deze plek nog op de ranglijst, maar voetbalverslaggever Valentijn Driessen vermoedt dat NEC de Rotterdamse club voorbij zal streven: "Die hebben de beste papieren."

"Het is niet het kampioenschap zoals je het graag ziet", laat Driessen zijn mening weten bij De Telegraaf. "Het is niet het seizoen zoals het eerste seizoen onder Bosz (Peter, red.) toen ze werkelijk iedereen versteld lieten staan qua uitslagen en qua voetbal. Dat is allemaal wat minder dit seizoen. Twee keer verliezen van Telstar, dat hoort eigenlijk niet in een kampioensseizoen."

Het duel tussen FC Volendam en Feyenoord noemt Driessen 'een verschrikking'. Het bleef 0-0 in het visdorp, waardoor de Eindhovenaren afgelopen weekend definitief werden. "Uiteindelijk zie je dan dat alle PSV'ers zich verzamelen bij De Herdgang. Dan wordt het toch een feestje, maar wel met een kleine grauwsluier", doelt Driessen op de kruisbandblessure van Jerdy Schouten.

Strijd om plek 2

Het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie is belangrijk, omdat alleen de nummers één en twee zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Momenteel staat Feyenoord op de tweede plaats, maar de rotterdammers worden in hun nek gehijgd door NEC. De twee clubs staan binnenkort tegenover elkaar in Nijmegen. "Ik denk dat ze met de dunne in hun broek van Rotterdam naar Nijmegen rijden", voorspelt Driessen.

"Want NEC is gewoon de favoriet en is ook gewoon een grote kanshebber om die plaats in de Champions League te gaan veiligstellen", vervolgt de verslaggever. "Wie gaat NEC nog tegenhouden? De serie die ze nu neerzetten is best indrukwekkend. Die strijd ligt open en NEC heeft, denk ik, de beste papieren. Ajax is min of meer afgevallen en FC Twente komt er nu bij, maar ik denk dat het voor hen te laat is om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Champions League"