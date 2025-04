Belangrijke ontwikkeling in de Formule 1: wat betekent dit voor de toekomst van Max Verstappen?

Topcoureur George Russell lijkt dicht bij een nieuw contract met Mercedes. Afgelopen zondag liet de Brit weer zien dat hij zijn stoeltje bij het team verdient. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de toekomst van Max Verstappen.

De prestatie van Russell tijdens de Grand Prix van Bahrein onderstreept zijn leiderschapskwaliteiten binnen het team. De Brit startte sterk door Charles Leclerc te passeren en bleef winnaar Oscar Piastri op de hielen zitten tot aan de finish. Hij wist knap de tweede plek te behouden, ondanks technische problemen in de tweede helft van de race.

'Gevorderde onderhandelingen'

Volgens bronnen binnen het team zijn de contractonderhandelingen met Russell 'gevorderd' en is een nieuwe deal slechts een kwestie van tijd. Met drie podiumplaatsen in de eerste vier races staat George slechts 14 punten achter leider Lando Norris.

De verwachting is dat Russell een tweejarig contract zal tekenen voor 2026 en 2027, met een optie voor 2028. Zijn salaris zou naar verluidt 30 miljoen dollar per seizoen bedragen. Een nieuw contract voor Russell heeft grote gevolgen voor de rijdersmarkt. Het zou één van de twee realistische opties buiten Red Bull voor Max Verstappen doen verdwijnen.

Verstappen

Toto Wolff blaast regelmatig warm en koud over zijn interesse in Verstappen, maar hij volgt de ontwikkelingen bij Red Bull op de voet. En daar is de laatste tijd veel te doen. De andere Mercedes-stoel, momenteel bezet door Andrea Kimi Antonelli, zou in 2026 vrij kunnen komen. Het is echter onwaarschijnlijk dat Wolff zijn pupil al heeft afgeschreven. Zijn managementstijl verschilt aanzienlijk van die van Dr. Helmut Marko of Flavio Briatore.

Vertrek

Na het debacle van Red Bull in Bahrein lijken de geruchten over een vertrek van Verstappen steeds geloofwaardiger. Aston Martin lijkt de meest logische bestemming. Daar vindt hij Adrian Newey en vanaf 2026 ook Honda; twee belangrijke factoren in Verstappens eerdere successen in de Formule 1.