F1-coureur George Russell doet boekje open over opmerkelijke eerste date met vriendin

George Russell heeft zijn vriendin op een bijzondere manier ontmoet. De Formule 1-coureur van Mercedes is al vijf jaar samen met zijn vriendin, maar het had niet veel gescheeld of dit was anders gelopen. "Dat was heel toevallig."

De 27-jarige Brit is bezig aan zijn zesde seizoen in de Formule 1. In 2022 stapte hij na drie jaar gereden te hebben voor laagvlieger Williams over naar Mercedes, waar hij nog altijd in het zitje. Hij staat momenteel vierde in het kampioenschap.

Hoogzwangere vriendin van F1-kampioen Max Verstappen steelt de show met babybuik bij groot toernooi in andere sport Kelly Piquet, de Braziliaanse vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen, is begin mei 2025 uitgerekend. Dan worden de dochter van voormalig coureur Nelson Piquet en de Red Bull-coureur de ouders van hun eerste gezamenlijke kindje. De hoogzwangere Piquet laat vrijdag zien hoe haar babybuik er momenteel uitziet.

Eerste date George Russell

Zijn Spaanse vriendin Carmen Montero Mundt steunt haar vriend op alle Grand Prixs. Tegenover The Sun vertelt Russell over de opmerkelijke manier waarop hij zijn vriendin in 2020 ontmoette. Mundt zou namelijk eerst met een vriend van Russell op date gaan.

"Die vriend van mij kon uiteindelijk niet, dus ik dacht: ik kom gewoon even langs om te kijken hoe het is", vertelt de openhartige coureur. "Ze vertelde me dat ze uit het zuiden van Spanje komt en dat ze nooit zou verwachten dat iemand het kleine plaatsje kent waar ze vandaan komt."

Broertje van F1-legende Michael Schumacher onthult: 'Naar mijn mening is de knoop al doorgehakt' Ralf Schumacher, de jongere broer van F1-legende Michael Schumacher, heeft op een Duitse tv-zender wederom gesteld dat Max Verstappen heeft besloten om Red Bull te verlaten. Het is niet voor het eerst dat Schumacher dat beweert en telkens gebruikt hij er stelligere woorden voor.

'Ze wist niets van Formule 1'

Russell scoorde extra punten nadat hij wél wist waar ze vandaan kwam. "Ik wist precies waar ze vandaan kwam, dus dat was best toevallig. Ik heb echt geluk met Carmen, omdat we elkaar leerden kennen vóór alle gekte van de Formule 1."

Sterker nog, de vriendin van Russell wist niet eens wie hij was. "Ze wist niets over de Formule 1 en het kon haar eigenlijk ook niet zoveel schelen. Ze is een heel nuchter persoon en we delen dezelfde waarden."

Betere prestaties

Het zorgt voor een voordeel, aldus Russell. Even niet met racen bezig zijn wanneer dit mogelijk is. "Als je iemand hebt die je helpt om daar af en toe even van los te koppelen, zorgt dat eigenlijk ook voor betere prestaties."

Rivaal Max Verstappen spreekt zich uit na torenhoge boete in Formule 1 Een boete van 20.000 euro voor vijf seconden vertraging vanwege een toiletbezoek: Carlos Sainz kreeg het aan de stok met de FIA na de Grand Prix van Japan. George Russell, voorzitter van de GPDA (Grand Prix Drivers’ Association, de belangenvereniging van F1-coureurs), neemt het nu op voor zijn collega en roept op tot betere communicatie en realistischere regels in de Formule 1.

Grand Prix van Bahrein

De Formule 1 is dit weekend neergestreken in Bahrein. Max Verstappen is grote favoriet op circuit Sakhir. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing pakte in 2023 en 2024 de titel.