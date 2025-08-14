Lewis Hamilton zit in lastig vaarwater bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 was na afloop van de afgelopen race zéér emotioneel en twijfelde hardop over zijn eigen kunnen. De beruchte F1-analist Ralf Schumacher doet er nog een schepje bovenop.

De voormalig coureur heeft hard uitgehaald naar Hamiton, vanwege zijn gedrag rond de moeilijkheden die hij ervaart bij Ferrari. De Brit maakte de overstap naar het team van de Cavallino Rampante in de hoop de vorm terug te vinden die hem tussen 2014 en 2020 zoveel succes bracht bij Mercedes. Voorlopig blijft dat echter uit en staat hij volledig in de schaduw van zijn teamgenoot Charles Leclerc.

In de eerste 14 races van het seizoen pakte de Monegask vijf podiumplaatsen, terwijl Hamilton nog steeds geen podiumplek in een zondagse race heeft behaald. In de kwalificaties ligt het voordeel bij Leclerc, die in 10 van de sessies sneller was, en in de races is de balans 11-2 in het voordeel van de Monegask. Eigenlijk zou het 12-2 zijn geweest, ware het niet de dubbele diskwalificatie in China.

Kritiek op gedrag Lewis Hamilton

Schumacher is echter niet verrast door wat er met Hamilton bij Ferrari gebeurt. Hij uit echter scherpe kritiek op de zevenvoudig wereldkampioen voor de manier waarop hij zich gedraagt en zijn team bekritiseert.

"Ik zei al voor het begin van het seizoen dat het mis kon gaan", zegt Schumacher bij BILD. "Op dit moment zie ik veel drama om hem heen. Hij bekritiseert het team, heeft het intern bekritiseerd, maakt ruzie met de auto - dat helpt niemand."

'Beslissing is allang genomen'

Schumacher doet er vervolgens nog een schepje bovenop. "De auto past bij Charles, niet bij hem. Misschien is hij te oud om zich aan te passen of kan hij er gewoon niet mee overweg. Ik denk dat de beslissing voor Leclerc allang is genomen." Toch zullen we Hamilton voorlopig gewoon nog in actie zien in de rode auto. "Ik geloof niet dat Lewis halverwege het seizoen zal vertrekken."

Schumacher kwam eerder in opspraak omdat hij als analist van het Duitse Sky Sport niet meer welkom is bij het team van Aston Martin.