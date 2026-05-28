Lewis Hamilton wordt al maanden gespot met wereldster Kim Kardashian. De afgelopen week was hij druk met de Grand Prix van Canada en aangezien hij toch in Noord-Amerika was besloot hij gelijk om zijn geliefde te bezoeken. Maar door de opmerkelijke andere aanwezigen lijkt de relatie tussen de twee sterren een nieuwe fase in te zijn gegaan.

Lewis Hamilton behaalde op het circuit van Montréal nog een knappe tweede plek, net voor zijn eeuwige rivaal Max Verstappen. In de WK-stand bekleedt hij de vierde plaats met zijn Ferrari. Maar dit jaar gaat het voornamelijk over al zijn escapades buiten de racebaan en dan vooral rond zijn relatie met Kim Kardashian.

Speciale gast

De twee werden de afgelopen maanden al veelvuldig samen gezien. Zo hebben ze al meermaals een reisje met elkaar gemaakt en was Kardashian onlangs nog in Japan toen Hamilton daar moest racen. Toch waren ze altijd alleen maar met elkaar, waardoor het eerder een soort geheime relatie leek. Inmiddels weet de hele wereld er echter van, waardoor ze ook afspreken met andere bekenden. Alleen had niemand verwacht wie Hamilton zou meenemen.

Eerder deze week was Hamilton met Kardashian aanwezig op het feest van de Amerikaanse beroemdheid Scott Disick. Het werd niet echt een date, maar meer een soort kennismaking tussen de families van de twee. Op foto's valt te zien dat Kardashian haar kinderen heeft meegenomen, die Hamilton inmiddels ook kennen. De Britse Ferrari-coureur koos voor een andere gast. Hij nam niemand minder mee dan zijn eigen moeder Carmen Larbalestier.

Nieuwe stap

Uiteindelijk vertrokken Hamilton en zijn moeder samen met Kardashian en haar kinderen. Het lijkt dus ook wel goed te boteren tussen de families van de twee wereldsterren. Bovendien toont de bijzondere afspraak aan dat er zeker iets speelt tussen de celebrities, al hebben zij nooit officieel bevestigd een relatie te hebben.

De 41-jarige Hamilton had in elk geval tijd om wat langer in Noord-Amerika te blijven. De Formule 1 kent deze week immers een weekend rust. Daarna moet de Ferrari-rijder zich gaan focussen op de iconische Grand Prix van Monaco. Die wordt verreden in het weekend van 7 juni. In Monte Carlo wist Hamilton al drie keer als eerste over de finish te komen.

Lewis Hamilton and his mum joined Kim Kardashian to celebrate Scott Disick’s birthday. pic.twitter.com/sFznSl9L18 — deni (@fiagirly) May 27, 2026

