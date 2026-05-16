Formule 1-icoon Michael Schumacher (57) staat nog immer volop in de belanstelling. De zevenvoudig F1-wereldkampioen is sinds 2013 niet meer in het openbaar gezien, nadat hij een ernstig ski-ongeluk kreeg en hersenletsel opliep. Zijn broer Ralf doet nu enkele opmerkelijke uitspraken over opgroeien met 'Schumi'.

Ralf Schumacher was eveneens Michael Schumacher een autocoureur die het schopte tot de koningsklasse van de sport. Inmiddels is Ralf gestopt en onder meer actief als F1-analist. Ook komt hij regelmatig in het nieuws vanwege zijn privéleven. Later deze maand trouwt hij met zijn vriend, Étienne Bousquet-Cassagne.

Niet plezierig

De Duitse tak van Sky Sports volgt de voorbereidingen van bruidegom en bruidegom op hun huwelijk. In de documentaire Ralf & Étienne: Wir sagen Ja spreekt Ralf echter ook over zijn befaamde broer. Hij geeft aan dat het 'niet plezierig' was om op te groeien in de schaduw van zijn beroemde en succesvollere broer. Ralf won weliswaar zesmaal een Grand Prix, maar dat verbleekt bij de enorme successenreeks van Michael.

"We hadden nooit ook maar het minste stukje privacy", zegt Ralf. "Waar je ook bent en wat je ook doet, altijd voel je je bekeken. En vooral ook beoordeeld. Het is erg onplezierig", zo beschrijft hij opgroeien in Michaels schaduw. "Mijn oudere broer was extreem succesvol. Dat zorde ervoor dat de vergelijkingen tussen mij en hem alleen maar zorgden voor meer druk."

Privacy

Hoe het met Michael Schumacher gaat blijft voer voor speculaties. Zijn familie brengt geen nieuws naar buiten, wat fans doet vermoeden dat er weinig ontwikkeling zit in zijn herstel. Vorig jaar zou Schumi nog zijn handtekening op objecten hebben gezet, maar vermoedelijk bewoog toen zijn vrouw Corinna zijn hand.

Docu

Netflix gaat een documentaire maken over het doorbraakseizoen van Formule 1-coureur Michael Schumacher. De documentaire richt zich op het F1-seizoen van 1994 waarin Schumacher zijn eerste van zeven wereldtitels veroverde, maakte de streamingdienst woensdag bekend.

Het seizoen 1994 was een van de meest dramatische uit de Formule 1-geschiedenis. Drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna kwam bij een crash tijdens de Grand Prix van San Marino om het leven en Benetton, het team van Schumacher, werd dat jaar beschuldigd van valsspelen. Schumacher zelf werd voor het eerst wereldkampioen na een controversiële manoeuvre in de Grand Prix van Australië.

