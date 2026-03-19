Max Verstappen rijdt al enige weken zeer ongelukkig rond. Zijn gevoelens bij de nieuwe reglementen steekt de Red Bull-coureur ook niet tussen stoelen en banken. Opnieuw is er kritiek op het geklaag van de Nederlander. Dit keer van de voorzitter van de rijdersbond.

Het is de laatste tijd kommer en kwel voor Max Verstappen in de Formule 1. De koningsklasse van de autosport rijdt dit jaar met volledig nieuwe bolides en reglementen. Dat kan de viervoudig wereldkampioen alles behalve bekoren.

Kritiek Verstappen

Eerder stelde Verstappen al dat de auto's 'totaal niks met Formule 1 te maken hadden' en dat het bijna een soort 'Mario Kart' was. Vooral door de batterij in de auto, die tijdens de race leeg gaat en weer moet worden opgeladen, kan de in België geboren coureur niet genieten van de sport. Tot overmaat van ramp viel hij tijdens de Grand Prix in China ook nog uit.

Voorzitter rijdersvakbond

Toch zijn er ook veel prominenten binnen de autosport die vinden dat Verstappen zich aanstelt. Ook Alex Wurz, de baas van rijdersvakbond GPDA, ziet problemen in de houding van de Red Bull-rijder. " Max moet wel oppassen dat zijn negatieve kijk op alles zijn prestaties niet beïnvloedt", zo stelt Wurz in de Formule 1-podcast Life and Roast. Door met allerlei randzaken bezig te zijn, lijden de prestaties van Verstappen daar mogelijk onder.

Wel snapt de Oostenrijkse oud-coureur de kritiek die Verstappen heeft op de nieuwe regels. " Bij de starts lukt het hem, in tegenstelling tot Kimi Antonelli, blijkbaar niet om alles perfect te bedienen", meent de 52-jarige Wurz. Dat ligt vooral ook aan de machine zelf, en niet per se aan Verstappen. "Het gaat daarbij om de techniek en de programmering."

Oplossing

" Ik begrijp dat Max niet tevreden is met het reglement en met waar zijn team momenteel staat", vervolgt de voormalig McLaren-rijder. "Maar we kunnen dat niet van vandaag op morgen veranderen. We kunnen alleen proberen ons eraan aan te passen. Ook zijn team zal zich verbeteren en dichterbij komen."

Wel ziet Wurz een mogelijke oplossing. "We zouden een systeem moeten vinden waarbij degene die het langst vol op het gas blijft, in de kwalificatie wordt beloond. Nu is het namelijk precies andersom, en dat is niet goed", besluit hij.

GP van Japan

Voor Max Verstappen rest nu om zich weer, hoe goed dat dan ook gaat, volledig voor te bereiden op de komende Grand Prix. Op zondag 29 maart staat de Grote Prijs van Japan op het programma. Hij kan in ieder geval met iets van vertrouwen afreizen naar Suzuka. De afgelopen vier jaar was Verstappen namelijk de beste in Japan.