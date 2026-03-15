Max Verstappen kent een dramatische start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Ook tijdens de Grand Prix van China beleefde de viervoudig wereldkampioen opnieuw een frustrerende middag. De Nederlander moest zich wederom van achteren naar voren knokken en zag zijn race uiteindelijk ten einde komen door technische problemen. Intussen richt Verstappen zijn blik vooral op een nieuwe uitdaging op de Nordschleife.

Na een moeizame kwalificatie en een teleurstellende sprintrace ging het ook in de Grand Prix zelf direct mis voor Verstappen. De Nederlander kende opnieuw een dramatische start en moest al vroeg in de achtervolging. Terwijl hij zich met moeite terug naar voren vocht, kreeg hij in de slotfase ook nog te maken met een probleem in de ERS-koeling, waardoor zijn race alsnog voortijdig ten einde kwam. Of het om hetzelfde mankement ging als bij eerdere technische problemen binnen Red Bull, wist Verstappen niet. "Niet dat ik weet, daar heb ik niet naar gevraagd", vertelde de Nederlander voor de camera van Viaplay.

'Ik kan beter gewoon als laatste starten'

De frustratie zat bij Verstappen vooral in het terugkerende patroon van dit seizoen. Opnieuw moest hij van ver komen en opnieuw liep hij achter de feiten aan. "Het is steeds hetzelfde verhaal. Ik moet de hele tijd van achteren komen. Ik kan beter gewoon als laatste starten", zei hij cynisch na afloop. Een safety car kort na zijn pitstop maakte zijn situatie er niet beter op, al haalde de Nederlander daar zijn schouders over op. "Op dat moment maakt het me eerlijk gezegd toch niet zoveel uit."

Volgens de viervoudig wereldkampioen zat het probleem dieper dan alleen het technische mankement. De Red Bull voelde het hele weekend al niet goed aan. "We hebben geen balans, veel bandendegradatie. Eigenlijk ging er heel veel mis. De auto voelde totaal niet goed. Dan dat probleem met de koeling, het stuur dat niet lekker was… het is een hele lijst." Dat hij zich ondanks alles nog richting de punten leek te knokken, verbaasde hem zelf misschien nog wel het meest. "Ik weet eigenlijk niet hoe dat kwam."

Band met Kimi Antonelli

Terwijl Verstappen worstelde, stal Mercedes de show met een dominante één-twee en pakte Kimi Antonelli zijn eerste Grand Prix-zege. De Nederlander had warme woorden voor het jonge talent. "Dat zijn mooie momenten. Ik ben echt blij voor hem. Er valt nu een druk van zijn schouders en het zal zeker niet zijn laatste overwinning zijn.” Verstappen benadrukte dat hij en de Italiaan een goede band hebben. "Als hij vragen heeft, kan hij altijd bij me terecht."

Volgens de Red Bull-coureur kijkt Antonelli bovendien al verder dan alleen de Formule 1. De jonge Italiaan zou enthousiast zijn over het GT3-programma waar Verstappen zelf bij betrokken is. "Hij wil ook graag samen rijden. Dat is mooi om te horen. Maar eerst moet hij zich focussen op de Formule 1. Die auto gaat als een kogel, dus hij kan dit seizoen nog heel veel winnen."

Nordschleife

Voor Verstappen wacht zelf al snel een totaal andere uitdaging. De Nederlander verschijnt volgende week aan de start in de Nürburgring Langstrecken-Serie op de beruchte Nordschleife. Daar ligt voor hem de focus op ervaring opdoen en het finetunen van de auto richting een groter doel. "We willen vooral leren en de auto in het juiste venster krijgen voor de 24-uursrace. Daar draait het uiteindelijk om." Daarmee lijkt Verstappen het teleurstellende weekend in China zo snel mogelijk achter zich te willen laten.

In de Formule 1 moet Verstappen voorlopig echter geduld hebben op een nieuwe kans op revanche. Door de verslechterde situatie in het Midden-Oosten zijn de grands prix van Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt, waardoor er een langere pauze op de kalender ontstaat. Pas begin mei kan de Nederlander zich weer in een F1-race proberen te revancheren.