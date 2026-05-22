De vrije training voor de Grand Prix van Canada verliep vrijdag niet zonder problemen. VT1 werd drie keer onderbroken door rode vlaggen, waarvan een wel een erg opmerkelijke reden had. Ook Max Verstappen ondervond problemen.

Verstappen ging goed van start en zette meteen de snelste tijd neer. Daarna begon de chaos op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De vrije training kwam een tijdje stil te liggen.

Rode vlag

Liam Lawson kreeg al in de eerste tien minuten te maken met problemen. Zijn auto kwam stil te staan bij bocht vier omdat hij niet meer kon schakelen. Er werd vervolgens een virtual safety car ingesteld. Uiteindelijk werd de vrije training zelfs stop gezet met een rode vlag. De wagen van Lawson moest weggesleept worden, waarna VT1 weer hervat kon worden.

Opmerkelijke botsing

Verstappen bleef na de hervatting nog lang binnen. Net toen hij weer de baan op ging, was er weer sprake van een rode vlag. Alexander Albon kwam hard in de muur terecht. Dat had een opmerkelijke reden, zo bleek even later. De Williams-coureur kwam namelijk in botsing met een bosmarmot. Albon liep geen verwondingen op bij de crash. Vanwege het dierlijke slachtoffer werden er geen beelden van het incident getoond.

He is out of the car and ok#F1 #CanadianGP — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

5 minuten voor het einde van de vrije training werd er weer met de rode vlag gezwaid na een crash van Esteban Ocon. Hij spinde en raakte daarbij zijn hele voorvleugel kwijt. Er was daarna niet meer genoeg tijd voor de coureurs om de snelste tijd van Kimi Antonelli (1.13,402) te verbeteren. Zijn Britse teamgenoot George Russell was 0,142 seconde langzamer, gevolgd door Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

Verstappen reed de vijfde tijd. Hij gaf 0,964 seconde toe op Antonelli. De viervoudig wereldkampioen had tijdens VT1 ook te maken met problemen in zijn Red Bull. Hij klaagde over problemen bij het terugschakelen.

Sprintrace

In Canada staat tijdens het raceweekend ook een sprintrace op het programma. Daarom is er maar één vrije training. Later op vrijdagavond vindt de sprintkwalificatie plaats. Zaterdag wordt de sprintrace verreden. Daarna volgen de kwalificatie en op zondag de Grand Prix.

