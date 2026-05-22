Max Verstappen sprak tijdens het huidige Formule 1-kampioenschap regelmatig zijn zorgen uit over de nieuwe reglementen. Daardoor zou hij het plezier in de sport verliezen en overwegen om over te stappen naar een andere raceklasse. Maar nu ziet de Nederlander de toekomst weer rooskleurig in.

Verstappen ziet met de nieuwe regels voor de Formule 1 in 2027 de kans toenemen dat hij volgend jaar in de koningsklasse van de autosport actief blijft. De viervoudig wereldkampioen noemde de aanpassingen van de huidige motorreglementen een stap in de goede richting.

'Dit was waar ik op hoopte'

Op de vraag in de persconferentie in aanloop naar de Grote Prijs van Canada of de wijzigingen hem helpen in de Formule 1 te blijven, antwoordde hij met "ja, absoluut". "Ik wil dat de Formule 1 een goed product is en deze veranderingen zullen de sport zeker verbeteren. Dit was waar ik op hoopte en het is ook wat de sport nodig heeft."

Contract

Verstappen heeft nog een contract bij Red Bull tot eind 2028. De coureur was aan het begin van het huidige seizoen echter niet te spreken over de nieuwe technische regels in de Formule 1 met de half-elektrische auto's en sprak zijn twijfels uit over zijn toekomst in de F1. Autosportbond FIA zei vorige week dat de rol van de verbrandingsmotor in 2027 groter wordt.

Uitstapje

Hij overwoog zelfs de raceklasse te verlaten en stapte vorige week nog in een Gt3-wagen voor de 24 uur van de Nürburgring. Daar zag hij de overwinnig door zijn vingers glippen vanwege problemen met zijn Mercedes.

De 28-jarige Nederlander keek in Canada ook nog even terug op zijn debuut in de langeafstandsrace. Daar lag hij met de Mercedes-AMG GT3 tot drie uur voor het einde aan de leiding, toen het team te maken kreeg met een defect. "We hebben niet gewonnen, maar het was cool", zei hij.

In het F1-kampioenschap staat Verstappen op plek zeven in het klassement. Zondag staat de vijfde GP van het jaar op het programma in Canada. De Grands Prix van Saoedi-Arabië en Bahrein werden geschrapt vanwege de spanningen in het Midden-Oosten. In die periode konden er aanpassingen doorgevoerd worden in de reglementen.

Voor de GP op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zei Verstappen zich te richten op verbeteringen aan de auto om het gat met de drie teams Mercedes, McLaren en Ferrari verder te dichten. "Ik denk dat de GP van Miami al een grote stap vooruit was voor ons. Maar het wordt elk weekend een 'ontwikkelingsrace', een ander gevoel en een andere set-up, dus er zullen verrassingen zijn."

