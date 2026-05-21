Hoewel de eerste sessies van de Grote Prijs van Canada komend weekend zonnig en droog verlopen, bestaat de kans dat het op zondag tijdens de race nat wordt. Een lokale bui in de omgeving van het circuit van Montréal is zeker mogelijk.

Dat meldt Weeronline althans. Tijdens de vrije training en sprintkwalificatie op vrijdag blijft het droog en schijnt de zon uitbundig. Het wordt rond de 19 graden en er staat een zwakke wind. Zaterdag, de dag van de sprintrace en de kwalificatie voor de race op zondag, draait de wind naar het noordoosten. Hierdoor wordt er iets koelere lucht naar Montréal geblazen. Tijdens de kwalificatie is het nog zo'n 17 graden.

Kans op enkele buien

De zondag begint in Montréal waarschijnlijk droog met geregeld zonneschijn, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen of enkele buien. Volgens het weerbureau is de kans op een natte race, die om 16.00 uur lokale tijd begint, zeker aanwezig. Het wordt daarbij een graad of 16.

De Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes strijkt in Canada neer als kampioenschapsleider met 100 punten. Daarmee heeft hij er 20 meer dan zijn Britse teamgenoot George Russell, die de race in Montréal vorig jaar won. Regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren bezet de vierde plek met 51 punten. Max Verstappen (Red Bull Racing) staat op de zevende plek met 26 punten na vier races en zal hopen op de nodige regen.

Het wordt pas de vijfde GP van dit kalenderjaar, dat 2,5 maand geleden begon. In maart vonden de GP's van Australië, China en Japan plaats. Daarna was er noodgedwongen een lange pauze van ruim een maand in verband met spanningen in het Midden-Oosten. Daardoor werd er een streep gezet door de races in Bahrein en Saoedi-Arabië. Deze wedstrijden worden ook niet meer ingehaald in het restant van het seizoen. Begin mei werd het seizoen hervat in Miami. Over drie maanden komt de Formule 1 weer naar Nederland voor de GP van Zandvoort.

