Max Verstpapen keert dit weekend weer terug in de Formule 1 na zijn uitstapje naar de 24 uur van de Nürburgring. In Duitsland lag hij met zijn team lang aan kop van de endurance-race, maar zorgden problemen voor een teleurstellend einde. Tijdens de GP van Canada heeft de Nederlandse topcoureur meteen de kans om die nare smaak weg te spoelen. Dit zijn de tijden voor het speciale raceweekend.

De GP van Canada op het circuit Gilles-Villeneuve is namelijk weer ingedeeld als sprintweekend. Er wordt dus maar één vrije training gehouden en de rest staat in het teken van de belangrijke punten voor de WK-stand. Na VT1 is er eerst een sprintkwalificatie voor de sprintrace, waarna ook de normale kwalificatie voor de hoofdrace op zondag op het programma staat.

Kimi Antonelli is de leider in het klassement, nadat de jonge Italiaan van Mercedes de laatste drie races won. Hij was de beste in China, Japan en Miami. Teamgenoot George Russell won de openingsrace in Australië. Verstappen worstelde in zijn Red Bull flink en klaagde veel over de nieuwe regels en hoe zijn team daarmee om was gegaan.

In Miami, na een pauze van vijf weken vanwege de geannuleerde races in Saoedi-Arabië en Bahrein, liet de Nederlander zich eindelijk weer eens strijdbaar zien. Hij kon lang mee met de top, maar kwam alsnog niet in de buurt van het podium. Wel vertoonde hij tekenen van verbetering en lijkt de rest van het seizoen weer wat positiever te kunnen verlopen. Te beginnen met de GP van Canada weer.

Tijden GP van Canada

Van 22 tot en met 24 mei wordt het raceweekend namelijk gehouden op het circuit Gilles-Villeneuve, dat al sinds 1970 op de Formule 1-kalender staat. Check hieronder het tijdschema, met alleen maar spektakel in de Nederlandse avond.

Vrije training 1: vrijdag 22 mei om 18.30 uur

Sprintkwalificatie: vrijdag 22 mei om 22.30 uur

Sprintrace: zaterdag 23 mei om 18.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 23 mei om 22.00 uur

Race: zondag 24 mei om 22.00 uur

Verstappen werd vorig jaar tweede achter George Russell tijdens de GP van Canada. Antonelli maakte toen het podium compleet.

