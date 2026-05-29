In de afgelopen jaren versleet F1-kampioen Max Verstappen teamgenoten alsof het ouwe sokken zijn. Een van hen was Liam Lawson (24), die ultrakort in de Red Bull mocht stappen. De huidige coureur van Visa Cash App Racing Bulls F1 Team had zoals zoveel racers een glamoureus model als vriendin. Maar die relatie lijkt ten einde te zijn gekomen.

Ten tijde dat de in Nieuw-Zeeland geboern Lawson ni 2025 de Red Bull-collega was van Verstappen, had hij een relatie met Hannah St. John. De blondine is beroemd op TikTok en Instagram (ruim 100.000 volgers) én heeft behalve 'the beauty' ook 'the brains'. Zij studeerde magna cum laude (alles hoger dan een 8,5) af aan de opleiding biomedische wetenschappen.

Lawson en St. John deelden via hun socials wat ze allemaal beleefden met elkaar. Zo waren ze beide gek op alle soorten motorsport, ontdekten ze samen countrymuziek en bezochten ze NFL-wedstrijden. Maar aan die stortvloed aan fraaie tripjes op bijzondere locaties is een einde gekomen.

Ontvolgd

Sterker nog: de twee hebben elkaar ontvolgd op Instagram. Dat is tegenwoordig een manier om aan te geven dat je iemand helemaal zat bent en zowel online als in het echte leven liever niet meer tegenkomt. Dat was niet de enige digitale daad waaruit volgens kenners van de WAGS (Wifes and Girlfriends) in de F1 blijkt dat hun liefdesband is ontploft.

Hannah heeft namelijk ook alle gezamenlijke foto's van haar profiel verwijderd. Vermoedelijk heeft ze hem daarvoor ook een blok gegeven, want zijn reacties en likes op haar posts zijn niet meer zichtbaar. En op Reddit beweren speurneuzen dat ze op de app Raya een Red Bull-jack te koop had aangeboden. Dat had ze vermoedeljik van Lawson gekregen.

Officieel

Voor het Instagramkanaal F1 Gossip Official is dit alles genoeg om te beweren dat hun relatie nu 'officieel' is verbroken. Dat is ietwat te vergaand, want er kwam immers nog geen expliciete verklaring naar buiten.

Het kanaal meldt: "Liam Lawson en Hannah hebben elkaar afgelopen donderdag ontvolgd op Instagram, waarmee ze officieel hun breuk hebben aangekondigd. Geruchten over hun relatiebreuk gingen al weken rond, nadat ze niet meer samen werden gezien en niet meer met elkaar communiceerden op sociale media! We wensen hen beiden veel geluk."

