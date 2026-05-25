Kelly Piquet, de vriendin van Formule 1-coureur Max Verstappen, timmer al jaren hard aan de weg als ondernemer en fotomodel. Ze maakte onlangs bekend op de voorpagina van het beroemde tijdschrift Harper’s Bazaar te staan en deelt daar nu foto's van. En die maken indruk.

Piquet is helemaal klaar voor de zomer. Eerder deze week werd al bekend dat het Braziliaanse model op de cover staat van de zomereditie van de Griekse Harper’s Bazaar. Zondagmiddag deelde ze op Instagram meerdere beelden van de fotoshoot. “De zomer is hier”, schreef ze erbij. Ook bedankte de vriendin van Verstappen iedereen die aan de shoot heeft meegewerkt.

Op de boot

Voor de shoot poseerde ze in bikini op een boot. Dat gebeurde niet op het water in Griekenland, maar juist dicht bij het huis van het Braziliaanse model. De 37-jarige woont samen met Verstappen en haar dochters Penelope, uit een eerdere relatie met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat, en Lily in Monaco. De fotoshoot vond plaats aan de Franse Rivièra.

Haar volgers reageren vol lof op de zonnige beelden. "Wat een prachtige vrouw", schrijft een fanaccount onder de Insta-post. "Meid, een van deze foto's zou je nieuwe profielfoto moeten zijn", reageert een ander.

Naast de foto's heeft Piquet ook een openhartig interview gegeven aan het blad. "Veelzijdig en dynamisch vertelt ze ons over hedendaagse vrouwelijkheid, moederschap en de waarde van innerlijke groei", kondigt het tijdschrift aan op Instagram. De zomerse editie van Harper's Bazaar ligt sinds zondag in de schappen.

Antonela Roccuzzo

Piquet kent bijzonder veel beroemde mensen en die reageren dan ook op haar post. Onder meer Antonela Roccuzzo, de vrouw van stervoetballer Lionel Messi, was er als de kippen bij. De Argentijnse laat weten dat ze het 'prachtig' vindt en geeft ook een hartje. Ook Verstappen zelf en zijn zusje Victoria laten weten de foto's te kunnen waarderen.

Hervatting Formule 1-seizoen

Terwijl Piquet bezig was met de fotoshoot voor het tijdschrift, richt Verstappen zijn vizier weer op de Formule 1. Afgelopen weekend ging het kampioenschap verder met de Grand Prix van Canada. Verstappen knokte zich naar een derde plaats.

