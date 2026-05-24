Max Verstappen heeft zijn eerste podium van het seizoen binnen. Tijdens de GP van Canada werd hij keurig derde na een meeslepende race. Verstappen kon dus tevreden zijn, maar andere topcoureurs waren een stuk minder blij. Check hier de nieuwe WK-stand in de Formule 1.

Met een zesde plek in Australië begon Verstappen nog 'aardig' aan het Formule 1-seizoen, dat in het teken staat van nieuwe regels en auto's. De elektrische batterijen zijn een hoofdpijndossier voor de Nederlander, want zijn auto wilde totaal niet. Tijdens de GP van China reed Verstappen wel weer in de punten, maar viel hij vlak voor de finish uit, tot zijn grote frustratie. Twee weken later in Japan was het net zo frustrerend. Na een pauze van vijf weken werd de Nederlander vijfde in Miami.

Dat was toen zijn beste resultaat van het seizoen, maar de Nederlander overtrof die prestatie op 24 mei tijdens de GP van Canada. Daar boekte hij zijn eerste podium van dit seizoen. Verstappen werd achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton keurig derde. Minder blij was George Russell. De kanshebber op de WK-titel zag zijn ploeggenoot winnen, maar zelf viel hij door een kapotte auto uit. Zo liep hij veel punten mis.

Mercedes en Ferrari domineren

Een ding is duidelijk dit seizoen: Mercedes is heer en meester in de openingsfase van het seizoen. George Russell won de eerste race en eindigde achter ploeggenoot Kimi Antonelli in China. In Japan pakte de jonge Italiaan zijn tweede racezege en daarmee ook de leiding in de WK-stand. Als leider won hij ook in Miami en werd hij de eerste coureur die zijn eerste drie races vanaf pole position won. Ferrari zit er met Lewis Hamilton en Charles Leclerc goed bij en sinds Japan zijn ook de McLarens van wereldkampioen Lando Norris en Oscar Piastri weer aangesloten.

