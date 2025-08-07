Jarenlang leken Cora Schumacher (48) en Ralf Schumacher (50) dolgelukkig tijdens hun huwelijk. De praktijk bleek echter heel anders. Tien jaar geleden gingen ze met veel trammelant uit elkaar en nadat Schumacher openlijk uit de kast kwam, besloot zijn ex de vuile was buiten te hangen.

Ze waren maar liefst veertien jaar getrouwd, maar in 2015 ging het stel - dat één zoon kreeg - met ruzie uit elkaar. De geruchten over de geaardheid van Ralf waren er al een tijdje, maar daar maakte hij in 2024 een eind aan door op Instagram een foto te plaatsen van hem en zijn geliefde Étienne. Naar eigen zeggen wist Cora niets van de gevoelens haar ex.

Geruchten over schijnhuwelijk

In de Duitse media verschenen recent andere verhalen. Er werd zelfs geclaimd dat ze in 2001 een schijnhuwelijk zouden hebben afgesproken om de geaardheid van Ralf te verbergen. Nota bene in gesprek met Oliver Pocher, de man waarmee Cora ooit claimde een affaire te hebben gehad, spreekt ze de geruchten tegen.

Dat deed ze in de talkshow Hey Olli! Volgens haar is er van een schijnhuwelijk nooit sprake geweest. "Als dat het geval was geweest, dan was ik nu rijk. Uiteraard heb ik wel eens gevraagd naar zijn geaardheid omdat die verhalen rondgingen. Maar ik wist het écht niet." Cora claimt vervolgens dat ze, als ze het wel wist, nooit met hem in het huwelijksbootje zou zijn gestapt.

Geruchten doen pijn

De geruchten 'doen haar vreselijk veel pijn'. Inmiddels hebben Ralf en Cora ook geen contact meer, want laatstgenoemde heeft het telefoonnummer van de broer van racelegende Michael Schumacher geblokkeerd.

Velen vragen zich ook af waarom Cora haar eigenlijke achternaam (Brinkmann) niet opnieuw aanneemt. Daarvoor heeft ze een praktische reden, al betwijfelt ze of ze het wel eerlijk moet vertellen. "Ik zou wel gek zijn als ik dat doe. Zolang ik er maar geld mee kan verdienen en er mijn pensioen mee kan aanvullen, wat ik helaas niet heb." De achternaam Schumacher brengt immers, ook na een geruchtmakende scheiding, in Duitsland nog een hoop geld in het laadje.

Ralf is niet geliefd bij Formule 1-teams

Ralf zelf is overigens nog een belangrijke analist in de racerij. Hij is werkzaam voor Sky Sports, maar dat wordt hem niet altijd in dank afgenomen. Zo wil de renstal Aston Martin niet met hem praten. Eerder weigerde Christian Horner, toen hij nog werkzaam was bij Red Bull, gesprekken met de Duitser.