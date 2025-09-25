Romain Grosjean kruipt voor het eerst sinds zijn bizarre crash tijdens de Grand Prix van Bahrein in 2020 weer achter het stuur van een Formule 1-auto. Die crash betekende destijds het abrupte einde van zijn Formule 1-carrière. De Fransman neemt deel aan een privétest die zijn voormalige team Haas organiseert met de 2023-bolide op circuit Mugello. Grosjean zal vrijdag 26 september plaatsnemen in de VF-23.

De Fransman was betrokken bij misschien wel de meest spectaculaire crash in de Formule 1 van de afgelopen jaren. Dit gebeurde aan het begin van de race in Bahrein in 2020. De bolide van de Fransman brak in tweeën en vloog in brand. Gelukkig kwam Grosjean, na snel ingrijpen van dokter Ian Roberts en de brandweer op het circuit, relatief ongedeerd uit zijn auto.

Reunited for a special reunion ❤️



Former driver, Romain Grosjean returns to drive our VF-23 this Friday in Mugello at our TPC event. This marks the first time Romain has piloted an F1 car since the 2020 Bahrain Grand Prix.#HaasF1 #F1 | @F1 @RGrosjean pic.twitter.com/cROfhZSygM — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 25, 2025

Brandwonden

Hij liep brandwonden op aan zijn handen en voeten, waardoor hij de laatste twee races van het seizoen 2020 en zijn laatste in de Formule 1 moest missen. Daarna verhuisde Grosjean naar de Verenigde Staten. Daar reed hij vier seizoenen als vaste coureur in de IndyCar en nam hij daarnaast deel aan endurance-races met Lamborghini.

Nu krijgt de Fransman echter de kans om eindelijk op een passende manier afscheid te nemen van zijn Formule 1-carrière. Oorspronkelijk zou hij in 2021 een test doen met Mercedes, maar logistieke problemen, zowel van zijn kant als van het team, gooiden toen roet in het eten.

"Ik ben Gene Haas en Ayao Komatsu enorm dankbaar voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze test. Zeggen dat ik enthousiast ben om weer achter het stuur van een Formule 1-bolide te kruipen, is een understatement. Ik kan niet geloven dat het bijna vijf jaar geleden is. Terugkeren, en dan ook nog eens met mijn oude team, is echt iets heel speciaals", zegt Grosjean op de website van Haas.

Speciale helm van z'n kinderen

"Ik kijk ernaar uit om iedereen weer te zien. Ik weet zeker dat we de tijd zullen nemen om herinneringen op te halen, maar ik wil vooral nuttig zijn voor het werk op de baan met de VF-23. Het is geweldig dat het team, als onderdeel van hun ontwikkeling, nu een testprogramma heeft met oudere auto's. En tot slot, mijn kinderen hadden een speciale helm voor me gemaakt voor de race in Abu Dhabi in 2020, wat mijn laatste had moeten zijn. Ik kan die helm eindelijk deze vrijdag gebruiken in een Formule 1-bolide."

Zijn engineer tijdens deze test zal de huidige teambaas van Haas, Komatsu, zijn. De twee werkten eerder samen bij het Lotus-team voordat ze begin 2016, toen het Amerikaanse team debuteerde in de Formule 1, samen naar Haas overstapten.