Uitgebrande auto van Formule 1-coureur zorgt voor kippenvel: 'In mijn tijd had hij dat niet overleefd'

Op de F1 Exhibition in Amsterdam worden veel bijzondere Formule 1-pronkstukken tentoongesteld. Naast de Red Bull-wagen van Max Verstappen is ook de uitgebrande auto van Romain Grosjean te zien. Die maakt veel indruk op een aantal oud-coureurs.

Zij krijgen 'kippenvel' als ze ernaast staan, zo vertellen ze aan Sportnieuws.nl. "Het laat zien hoe ver we gekomen zijn qua veiligheid. Dus ik denk dat de fans dat het meest bijzonder vinden", zegt Jan Lammers, die vier seizoenen in de Formule 1 reed.

Zelf heeft hij ook nog een andere favoriet op de tentoonstelling. "De Lotus van Jim Clarck waarin hij in Zandvoort won in 1965. Dat was ook de allereerste Grand Prix die ik daar zelf bezocht", aldus de 68-jarige, die ook in de badplaats geboren is. "Dat is voor mij het hoogtepunt."

Crash

Oud-coureur en analist Robert Doornbos is ook onder de indruk van de Haas VF-20 van Grosjean. De Fransman crashte in de eerste ronde van de GP van Bahrein in 2020 op de vangrail. Door de harde klap brak de auto in tweeën en ontstond er brand. Van de wagen bleef bijna niets meer uit, maar de coureur stapte na 28 seconden ongedeerd uit de brandende auto.

De halo, een hoofdbeschermer die sinds 2018 in elke F1-auto zit, zou zijn leven hebben gered. Grosjean moest wel behandeld worden aan wat brandwonden op zijn handen en enkels. Hij keerde niet meer terug in de F1 maar vervolgde zijn carrière in de IndyCar.

,,In mijn tijd had hij dat niet overleefd", concludeert Doornbos bij het AD. "De halo en het brandwerende Nomex-pak redden zijn leven. Formule 1 is entertainment, de best bekeken sport na het WK voetbal en de Olympische Spelen. Maar het dient ook als innovatieplatform voor de auto-industrie. Dat je met 260 kilometer per uur tegen een betonnen vangrail aan knalt, in een vuurbal zit en na 28 seconden uitstapt, is het ultieme bewijs hiervan."

In de expositie is een speciale ruimte ingericht waar veiligheid centraal staat. In deze Survival-ruimte staat ook de uitgebrande Haas-auto van Grosjean.

Max Verstappen

Voor fans van Verstappen is er ook een bijzondere auto te zien, zo onthult Doornbos aan deze site. "De RB16B, daarmee won hij in 2021 de wereldtitel. Dat is natuurlijk onwijs gaaf om te zien. Het brengt ook sportgeschiedenis met zich mee."