Voormalig Formule 1-coureur en huidig tv-analist Ralf Schumacher roept Max Verstappen op om 'te stoppen met zeuren en Red Bull te helpen' in de strijd om terug te keren aan de top. De Duitser, broer van racelegende Michael Schumacher, ziet de Nederlander alleen maar klagen.

Max Verstappen is behoorlijk ontevreden over de nieuwe Formule 1-regels. Sinds het begin van de tests in februari klaagt hij constant over de nieuwe auto's, noemde hij Formule 1 “Formule E op steroïden” en vergeleek hij de races met het spel “Mario Kart”. “Max heeft al bewezen dat hij de snelste coureur is”, zegt Ralf Schumacher bij Sky Duitsland. “Maar nu moet hij zijn team helpen, want Red Bull heeft problemen en hij moet ook stoppen met zeuren.”

'Laten we dat niet vergeten'

“De nieuwe Formule 1-regels werden vier jaar geleden aangekondigd. Destijds wilden alle teams meer elektrisch vermogen, laten we dat niet vergeten. Veel teams hebben ongelooflijk veel geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van de nieuwe aandrijfsystemen en auto's", vindt Schumacher. Verstappen moet er volgende week alweer staan als de GP van Japan op het programma staat. Mogelijk volgt daarna een welkome update aan de Red Bull, want dan is er een maand geen Formule 1.

Geen races in april

Heel april is er namelijk geen race omdat de organisatie heeft besloten de GP's van Bahrein en Saoedi-Arabië te annuleren wegens de onrust in het Midden-Oosten. Daardoor is er na de GP van Japan ruim een maand 'vakantie', maar zullen Verstappen, teamgenoot Isack Hadjar en Red Bull Racing alle tijd nodig hebben en besteden aan het verbeteren van de auto. Na twee races is de achtste plek van de Nederlander in Australië de beste positie van de twee coureurs bij elkaar.

Toto Wolff

Toto Wolff, de teambaas van Mercedes, heeft wel medelijden met Verstappen. Hoewel zijn eigen team het uitstekend voor elkaar heeft met twee keer een 1-2 van coureurs George Russell en Kimi Antonelli, leeft de Oostenrijker mee met de viervoudig wereldkampioen. "Als je de onboard-beelden van de kwalificatie bekijkt , is de auto gewoonweg verschrikkelijk om te besturen. Dat is duidelijk te zien. Maar dat is bij veel andere teams niet het geval", zei Wolff tegen Sky Duitsland.