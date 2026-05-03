Ineens ziet de Formule 1 er compleet anders uit. Autocoureur Tim Coronel zag tijdens de GP van Miami dat de vijf weken vakantie de sport goed hebben gedaan. Max Verstappen was weer blij en dat was te zien tijdens de race, met een vijfde plek en strijd met alle topnamen. Coronel geniet er volop van.

"Het was heel vet", reageerde Coronel enthousiast op de race tegenover Sportnieuws.nl. "Vijf weken heeft de Formule 1 goed gedaan. Daarvoor was het geen racen. Als we nu nog een keer vijf weken pauze nemen, dan begint het weer ergens op te lijken", grapt de bekende Nederlandse autocoureur, die regelmatig met zijn tweelingbroer Tom in de Dakar Rally en op televisie verschijnt en het racen analyseert.

Wat was dan het grote verschil wat Coronel zag ten opzichte van de eerste drie races in Australië, China en Japan, toen de hele wereld de Formule 1 leek uit te kotsen? "Je zag nu weer echt racen. Coureurs konden weer hun mannetje staan en daarmee het verschil weer maken. Dat was de afgelopen races niet zo. Ik vond het tof. Ik denk dat er intern wel herrie is geweest bij de FIA. Er zijn goede woorden gevallen. Het was even genoeg, maar nu gaat het de goede kant op. Het begint weer een beetje een sport te worden."

'Ik had liever regen gehad'

De race werd drie uur vervroegd vanwege het naderende noodweer boven het circuit in Miami en hoewel dat commercieel volgens Coronel slim was, had hij het liever anders gezien. "Ik vond het heel tof, vooral door de dreiging van de regen, daardoor ging de tactiek van iedereen dor elkaar. Ik had liever regen gehad, dan was het spectaculairder geweest. Maar iedereen vraagt zich af of deze auto's wel klaar zijn voor dat soort omstandigheden. We weten niet zo goed hoe ze reageren in nat weer. Het zij zo."

Na de vervroegde start maakte Verstappen een manoeuvre waardoor hij zijn goede startpositie kwijt was. Door dat te corrigeren met een volledige spin om z'n as, zorgde hij voor spektakel. "Zo'n pirouetje heeft hij natuurlijk weleens vaker gedaan, maar niet met de rest van de grid zo dicht om hem heen. Dat was knap", vond Coronel, die na afloop eindelijk weer een lachende Verstappen zag.

'Dan alsnog een heel mooi seizoen'

"Ik vond die strijd met George Russell op het einde het mooiste van de hele race. En dat die twee dan ook nog eens Charles Leclerc nog inhalen, die er helemaal doorheen zakte op het einde, dat was heel vet om te zien. Ik zat op het puntje van mijn stoel. We hebben heel lang gewacht op dit moment en als de GP van Canada (over drie weken, red.) er ook zo uitziet, dan gaan we alsnog een heel mooi seizoen tegemoet."