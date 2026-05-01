De FIA heeft bevestigd dat ze een 'noodplan' hebben klaarliggen voor de Grand Prix van Miami mocht er sprake zijn van noodweer.

De laatste dagen gonst het van de geruchten: de Grand Prix van Miami dreigt niet door te gaan als de weersvoorspellingen uitkomen en er zondag onweersbuien in de buurt van het circuit zijn.

Onheilspellende geruchten

Volgens de Amerikaanse wetgeving zou dit leiden tot het stilleggen van alle activiteiten op het circuit en de evacuatie van alle fans van de tribunes, totdat de omstandigheden verbeteren. Zo heeft de staat Florida, waar Miami in ligt, een regel waarin staat dat wanneer er een blikseminslag is binnen een straal van dertien kilometer van een sportevenement, dat deze moet worden stilgelegd. Deze mag dan pas weer worden hervat wanneer er minimaal dertig minuten geen blikseminslagen meer zijn geweest.

'Noodplan'

De huidige weersverwachtingen stellen dat het zondag tijdens de race flink kan losgaan met onweersbuien. De FIA heeft echter verklaard dat er een actieplan klaarligt, mochten de voorspellingen van de meteorologen uitkomen, dat het evenement toch mogelijk maakt.

“We volgen de weersvoorspelling voor het weekend nauwlettend. Vorig jaar stonden we in Miami voor een vergelijkbaar scenario met de dreiging van onweersbuien. We hebben een noodplan dat we zullen activeren indien nodig, om de vertraging van het programma op het circuit te minimaliseren”, aldus een woordvoerder van de FIA tegenover Racingnews365.com.

GP van Miami

Vooralsnog zijn er geen plannen om het programma van het raceweekend te wijzigen, zoals in Brazilië in 2024 wel gebeurde. Toen werd de start van de race negentig minuten vervroegd om een groter venster te garanderen voor het evenement op Interlagos.

De Formule 1 begint dit weekend weer na een pauze van vijf weken. Dit komt omdat de races van Saoedi-Arabië en Bahrein werden afgelast wegens de oorlog in het Midden-Oosten. In Miami wordt komende dagen een sprintweekend afgehandeld. Vrijdagavond vindt de enige vrije training en sprintkwalificatie plaats.