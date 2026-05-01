De Formule 1 keert na ruim een maand aanwezigheid weer terug. In Miami staat de vierde grand prix van de kalender op het programma. Daar belooft het behoorlijk onstuimig te worden qua weer. Sergio Pérez, oud-teamgenoot van Max Verstappen, dacht dat het helemaal extreem zou worden. Zo erg zelfs, dat zijn uitspraak om duiding vroeg van de FIA.

Het complete Formule 1-circus is neergestreken in Florida. De maand mei staat bekend om zijn tropische stormen en dat is dit keer niet anders. Het kan flink gaan regenen en onweren. "Vooral op zondag kan het weer een belangrijke rol spelen tijdens de race", verwacht Weeronline. Door de toenemende luchtvochtigheid ontstaan dan gemakkelijk buien.

FIA heeft plannen klaar

Die onweersbui kan behoorlijk wat roet in het eten gooien. Daardoor werkt de organisatie volgens Bild achter de schermen aan een alternatief plan. Als de onweersbui met zekerheid voorspeld kan worden, zal de race (gepland voor 16.00 uur lokale tijd) simpelweg eerder beginnen, op zondagochtend of op zaterdag.

Mocht de weersvoorspelling het toelaten dat de race van start gaat, maar er zich vervolgens een onweersbui ontwikkelt, dan kan de race worden onderbroken. Er zit vier uur tussen de start en zonsondergang.

Coureurs vrezen regenrace

Het voorspelde weer is vanzelfsprekend een gespreksonderwerp onder de coureurs. Tijdens de persconferentie van donderdag zorgde Cadillac-coureur Sergio Pérez voor enige verwarring met zijn uitspraak hierover. "Voor zover ik weet, is er later een bijeenkomst met de FIA ​​om het scenario voor zondag in detail te bespreken", sprak de Mexicaan. "Het ziet er naar mijn weten helemaal niet goed uit. We zullen zien of er wijzigingen in het programma van het weekend komen."

Volgens de FIA had er echter helemaal geen bijeenkomst plaatsgevonden. De oud-teamgenoot van Verstappen had blijkbaar iets verkeerd begrepen. De FIA ​​houdt het weer nauwlettend in de gaten, deelden ze met Bild. De organisatie ontkrachtte de geruchten over een mogelijke afgelasting van de race.

Oscar Piastri (McLaren) en Charles Leclerc (Ferrari) kijken met weinig plezier naar de weersvoorspellingen. "Niet veel van ons hebben de nieuwe auto's nog in de regen gereden. Dat zou lastig kunnen zijn, simpelweg vanwege de eigenaardigheden van deze auto's", zei de Australiër. Leclerc vertelde: "Vroeger konden we erop vertrouwen dat de andere coureurs in de regen ongeveer hetzelfde tempo aanhielden. Dat is nu niet meer het geval. En dat is gevaarlijk."