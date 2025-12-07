Kelly Piquet zit zondag vooral in spanning of haar vriend Max Verstappen wereldkampioen in de F1 zal worden, maar de Braziliaanse wordt al sinds de vroege morgen met felicitaties overladen.

Piquet viert zondag haar 37e verjaardag en dat doet ze natuurlijk in Abu Dhabi. De in Duitsland geboren vriendin van de Nederlander is daar om haar vriend te steunen in de laatste Formule 1-race van het jaar. Daar heeft Verstappen nog altijd een kans om wereldkampioen te worden in één van de spannendste ontknopingen in jaren in de F1. Het Nederlandse race-icoon heeft het echter niet meer in eigen hand.

Voor Verstappen is er maar één devies in Abu Dhabi en dat is winnen. Als de Red Bull-coureur wint, dan hangt een mogelijk wereldkampioenschap af van de prestatie van Lando Norris. Als de Brit buiten het podium eindigt, dan is Verstappen wereldkampioen. Als de Nederlander niet wint, dan is voor Norris een plek bij de eerste acht zelfs al genoeg. Ook Oscar Piastri kan nog wereldkampioen worden als hij de race in Abu Dhabi op zijn naam weet te schrijven. Dan moet zijn teamgenoot Norris niet bij de eerste zes eindigen.

Kelly Piquet

Inmiddels is Piquet alweer jaren samen met Verstappen en is ze dus gewend dat haar verjaardag soms in de schaduw staat van een race van haar vriend. Inmiddels heeft ze twee kinderen. Haar dochter Penelope werd geboren in 2019 uit een relatie met oud-coureur Daniil Kvyat. In mei 2025 kregen Verstappen en Piquet hun grootste cadeautje. Toen werd hun dochtertje Lily geboren.

Op haar Instagram deelt ze al een aantal foto's uit Abu Dhabi met daarbij de tekst: 'Early birthday present'. Daarmee doelt Piquet op de pole position die Verstappen pakte tijdens de kwalificatie van de race in Abu Dhabi. Ze deelt dan ook een aantal foto's waarop ze de Nederlander omhelst, kust en feliciteert met zijn prestatie. Via haar story's deelt Piquet berichten van mensen die haar hebben gefeliciteerd, bijvoorbeeld eentje van Victoria Verstappen, de zus van de coureur,