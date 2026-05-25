Voor George Russell eindigde de GP van Canada zondag in een groot drama. Hij was met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli verwikkeld in een hevig gevecht om de zege, maar halverwege de race gaf zijn Mercedes er plotseling de brui aan. De Britse coureur verloor daarmee veel terrein in de strijd om de wereldtitel en dat leidde tot flink wat frustraties. Die toonde hij direct en dat leverde hem na afloop ook nog een straf op.

De 28-jarige Brit startte in Montreal voor het derde jaar op rij vanaf poleposition, maar viel met zijn Mercedes in de dertigste ronde uit. Dat betekende ook direct het einde van een prachtig gevecht tussen Russell en teamgenoot Antonelli.

De twee Mercedes-coureur zaten elkaar de hele tijd op de hielen en het was wel duidelijk dat ze van hun team een vrijbrief hadden gekregen om lekker met elkaar te racen. Russell en Antonelli wisselden meerdere keren van positie vooraan en het leek wachten tot het moment dat het daadwerkelijk mis zou gaan tussen de twee.

De twee Mercedes-coureur zaten elkaar de hele tijd op de hielen en het was wel duidelijk dat ze van hun team een vrijbrief hadden gekregen om lekker met elkaar te racen. Russell en Antonelli wisselden meerdere keren van positie vooraan en het leek wachten tot het moment dat het daadwerkelijk mis zou gaan tussen de twee.

Frustraties bij Russell

Dat gebeurde echter niet, want een technisch probleem maakte een einde aan de strijd. Russell viel uit en zijn jonge Italiaanse ploeggenoot behaalde zijn vierde achtereenvolgende zege dit seizoen. Antonelli vergrootte zijn voorsprong op Russell in de WK-stand daarmee tot 43 punten

Russell was direct erg gefrustreerd, want hij smeet direct na het stilvallen zijn hoofdsteun uit de Mercedes. Ook na afloop was hij nog niet gekalmeerd. "Het voelt alsof de goden niet willen dat ik in deze strijd verwikkeld ben", zei Russell, verwijzend naar een slecht getimede safety car in Japan, een technische storing tijdens de kwalificatie in China en de uitvalbeurt van zondag.

Desondanks bleef hij vastberaden om door te vechten voor de eindzege, ondanks de groeiende puntenachterstand. "De druk is er nu af. Ik ga elke race genieten, proberen elke race te winnen, ik heb niets te verliezen."

Boete voor Mercedes-coureur

Russell kreeg na afloop wel nog een straf voor het gooien met zijn hoofdsteun. Die kwam namelijk op het circuit terecht en dat had voor een gevaarlijke situatie kunnen zorgen. De Brit gaf tegen de wedstrijdleiding zijn fout toe, maar kreeg toch een straf. Zij legden Russell namelijk een voorwaardelijke boete op van 5000 pond. Als hij binnen een jaar nogmaals in de fout gaat, moet hij de boete daadwerkelijk betalen.

Eerste podium Verstappen

Voor Max Verstappen eindigde de race in Canada een stuk positiever. Achter Antonelli streed hij eindelijk weer eens om de bovenste plekken. In de slotfase werd hij nog wel gepasseerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar de derde plek betekende wel zijn eerste podium van het jaar. De Nederlander neemt in de WK-stand de zevende plaats in met 88 punten achterstand op Antonelli.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover