Terwijl Max Verstappen bezig is aan het seizoen in de Formule 1, geniet zijn vriendin Kelly Piquet van een heerlijke zomer. Dat doet ze met haar zelfgenoemde 'bestie': haar zesjarige dochter Penelope.

Op haar Instagram deelt Piquet beelden van een boottochtje met haar dochter. Het is niet bekend waar de twee de boot op zijn gestapt, maar te zien is dat ze het naar hun zin hebben in het zonnetje. Haar vriendinnen reageren vol liefde onder de post van de moeder van twee. Onlangs werd Piquet voor de tweede keer moeder. Nu van Lily, het dochtertje dat ze samen met haar huidig vriend Verstappen kreeg.

Piquet kreeg uit een eerdere relatie ook al een dochter genaamd Penelope. De vriendin van Verstappen kreeg haar eerste kind samen met een andere Formule 1-coureur: Daniil Kvyat. In juli 2019 werden de twee ouders van Penelope, maar in hetzelfde jaar nog gingen de twee uit elkaar. Samen met haar dochter geniet Piquet nu op een boot. Waar Lily is, dat wordt niet duidelijk uit de post.

GP van Oostenrijk

Terwijl Piquet geniet van haar boottripje, is haar vriend Verstappen zich aan het voorbereiden op een van zijn meest favoriete races van het jaar: de GP van Oostenrijk. Tot nu toe gaat het seizoen nog niet al te gesmeerd voor Verstappen. De Nederlander staat op dit moment derde in het wereldbekerklassement met een gepaste achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris.

Toch gloort er hoop voor Verstappen en Red Bull Racing richting het raceweekend in Oostenrijk, het thuisland van de ploeg. De ploegleiding heeft een aantal updates en aanpassingen aan de auto gedaan, waardoor er hoop is op betere prestaties. Voor Verstappen zou het zelf ook prachtig zijn om juist in Oostenrijk terug te keren op zijn oude niveau. "Ik heb me altijd goed gevoeld hier. Er zijn altijd circuits die je beter liggen dan andere", zo vertelde hij voor aanvang aan het raceweekend in Oostenrijk.