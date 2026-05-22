Kelly Piquet heeft haar volgers weer het hoofd op hol gebracht. Na een prachtige fotoshoot krijgt de vriendin van Max Verstappen een ware golf aan positieve reacties.

Piquet maakt ondanks haar drukke leven met Verstappen en haar twee kinderen nog veel tijd vrij voor haar modellenwerk. Zo stond ze deze editie op de cover van de Griekse versie van het bekende magazine Harpers Bazaar. Daar staat ze symbool voor het reisnummer rondom de zuidkust van Frankrijk. In het magazine geeft ze ook een interview over moderne vrouwelijkheid, het moederschap en de waarde van innerlijke ontwikkeling. Aanstaande zondag komt het magazine officieel uit.

Het interview is dus nog niet te lezen, maar Piquet deelt al wel de coverfoto. Daar krijgt de geliefde van Verstappen een hoop lovende reacties op. Zo reageert de moeder van Verstappen, Sophie Kumpen, met hartjesogen op de coverfoto. Daarnaast wordt Piquet door fans 'perfect' en 'de knapste vrouw ter wereld' genoemd. Ook Piquet haar zus en een aantal collega's reageren met veel complimenten op de foto van het bekende model.

Max Verstappen

Terwijl Piquet veel complimenten krijgt op haar foto, is haar geliefde Verstappen bezig met de voorbereidingen op weer een nieuwe grand prix. De coureur kende een uitstapje tijdens de 24-uursrace op de Nürburgring waar hij aan meedeed, maar nu moet de focus weer op de F1. In Canada gaat Verstappen proberen om weer een resultaat neer te zetten na een minder begin van het seizoen. De oud-wereldkampioen staat op dit moment zevende in het klassement.

Op het Circuit Gilles Villeneuve is Verstappen doorgaans wel erg goed. Vorig jaar moest hij de eindzege aan George Russell laten, maar alle drie de jaren daarvoor was de Nederlander de beste in Montreal. De kans dat Russell zijn zege zal herhalen lijkt ook aanwezig, aangezien de coureurs van Mercedes het seizoen juist ijzersterk zijn begonnen. Russell staat op plek twee in het klassement en zijn teamgenoot Kimi Antonelli is de lijstaanvoerder.

