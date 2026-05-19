Veel coureurs beleven momenteel maar weinig plezier in de Formule 1 vanwege de nieuwe reglementen. Steeds vaker maken de rijders daardoor uitstapjes naar andere sporten, met Max Verstappen voorop. Maar ook Lando Norris gaat een uitdaging buiten F1 aan.

Waar Verstappen en Lance Stroll in een GT3-auto kropen, zoekt de regerend wereldkampioen F1 zijn heil dichter bij huis. Norris gaat een test maken in een Formule E-bolide. De McLaren-coureur maakte dit bekend tijdens de E-Prix van Monaco, waar hij te gast was.

Drukbezochte E-Prix van Monaco

Norris bezocht zijn collega Jake Dennis en het Andretti-team in de Formule E en begroette op de startgrid nog enkele andere coureurs uit het elektrische wereldkampioenschap. De Brit was echter niet de enige Formule 1-coureur die afgelopen weekend op het circuit verscheen waar de Formule E-coureurs raceten; ook Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg en Oliver Bearman waren aanwezig, evenals voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner.

"Ik ben opgegroeid met veel van de coureurs die nu in de Formule E rijden", verklaarde Norris zijn aanwezigheid aan de officiële website van het wereldkampioenschap. "Het niveau van de coureurs in de Formule E is enorm hoog, het kan niet beter. Ik vind het geweldig om races te kijken waar enkele van de beste coureurs ter wereld aan deelnemen."

Lando Norris test in Formule E

Maar het blijft voor Norris niet alleen bij kijken. "Ik heb gepland om op een gegeven moment een Formule E-auto te testen", bevestigde de Formule 1-wereldkampioen. "Ik heb erover gesproken met Jake Dennis en een paar andere coureurs die in de Formule E hebben gereden."

Norris hoopt wat op te steken van zijn collega's in de andere discipline. "Niet alles in de Formule 1 en Formule E is direct gerelateerd, maar je kunt altijd iets leren als je praat en luistert naar de coureurs die de besten zijn in hun categorie."

Drama Max Verstappen op Nürburgring

Afgelopen week maakte Max Verstappen net als Lando Norris gretig gebruik van het F1-loze weekend. De Nederlander toog naar de Nürburgring-Nordschleife om mee te doen aan zijn eerste race van 24 uur. Verstappen en zijn teamgenoten leken op weg naar de zege bij de langeafstandsrace toen het noodlot vlak voor de finish toesloeg.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover