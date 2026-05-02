Max Verstappen heeft een druk raceweekend voor de boeg in Miami, maar zijn vriendin Kelly Piquet weet zich ook buiten de baan uitstekend te vermaken. De Braziliaanse dook op samen met Margarida 'Magui' Corceiro, de vriendin van Lando Norris, bij een diner in de Amerikaanse stad.

Het diner was georganiseerd door Lily Muni He, de partner van Alex Albon. Naast Piquet en Corceiro waren ook Rebecca Donaldson, de partner van Carlos Sainz, Carmen Montero Mundt, de vriendin van George Russell, en Flavy Barla, de vriendin van Esteban Ocon, aanwezig. De twee vriendinnen poseerden samen voor een selfievideo, waarbij beiden een zwarte jurk droegen en Corceiro een glas witte wijn vasthield.

Het is niet de eerste keer dat Piquet en Corceiro samen werden gespot. De twee werden eerder okal samen gezien tijdens het Grand Prix-weekend van Monaco in 2024. Corceiro en Norris werden voor het eerst samen gezien bij de Monte Carlo Masters in 2024 en zijn sindsdien een vast gezicht in de paddock.

Diner zorgt voor ophef

Het diner zorgde echter ook voor de nodige ophef op sociale media. Apple TV noemde het evenement een 'Women of F1'-diner, wat fans deed opveren. Zij wezen erop dat de echte vrouwen in de Formule 1, zoals ingenieurs, journalisten, strategen en presentatoren, werden overgeslagen ten faveure van de WAGs (wives and girlfriends, red.).

"Ik ben het zo zat dat 'Women of F1'-evenementen constant draaien om WAGs, alsof vrouwen in deze sport alleen bestaan als iemands vriendin of vrouw", reageerde een fan. Apple TV paste het bericht bij de post later aan, maar dat kon de gemoederen niet sussen.

Familie afgereisd naar Miami

Piquet is niet de enige uit de familie Verstappen die zich uitstekend vermaakt in Miami. Ook moeder Sophie Kumpen en zusje Victoria Verstappen reisden af naar Florida om Max te steunen. Kumpen deelde op haar Instagram een schattig moment met kleindochter Lily, de dochter van Max en Kelly. Victoria zelf deelde meerdere foto's van haarzelf en haar zoontjes Luka en Lio, die trots een shirt van hun oom droegen.

Max Verstappen

Verstappen zelf laat intussen ook van zich horen op de baan. Hij reed vrijdag de tweede tijd in de vrije training en eindigde als vijfde in de sprintkwalificatie. "We zijn het middenveld ontstegen. Het is nog steeds niet helemaal wat ik wil, maar het geeft me wel wat meer vertrouwen", aldus Verstappen. De sprintrace staat zaterdag om 18.00 uur Nederlandse tijd op het programma, de hoofdrace zondag om 22.00 uur.