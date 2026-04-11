Lando Norris kroonde zich eind 2025 voor het eerst tot wereldkampioen Formule 1. Ook privé liep het toen gesmeerd voor de Brit, die samen was met de Portugese actrice en influencer Margarida Corceiro. Maar de twee gingen door een liefdesbreuk, maar maanden later hebben ze elkaar weer gevonden. Corceiro ging eerder ook al met een profvoetballer. Lees hieronder meer over haar.

Corceiro werd op 26 oktober 2002 geboren in het Portugese Santarém. Al op jonge leeftijd dook ze op in Portugese tv-series en won ze snel aan bekendheid. Met haar looks en uitstraling voor de camera viel ze direct op en eigenlijk is ze sindsdien niet meer van het scherm verdwenen.

Ze brak op haar zestiende door als actrice in een razend populaire jeugdserie op de Portugese televisie en was sindsdien in meerdere tv-producties te zien. Ook internationaal timmert ze aan de weg. In 2024 speelde ze een rol in de Spaanse serie Citas Barcelona op Amazon Prime.

Een miljoenenpubliek op social media

Tegelijkertijd bouwde ze haar carrière als model en influencer stevig uit. Op Instagram heeft ze inmiddels 2,5 miljoen volgers, waarmee ze tot de grootste online namen van Portugal behoort. Ze werkt samen met grote internationale merken zoals Armani Beauty, en was het gezicht van meerdere campagnes van lingeriegigant Intimissimi.

Ook op TikTok is ze actief, waar ze fans regelmatig een kijkje geeft in haar leven. Van reizen tot backstagebeelden van shoots. Daarnaast runt ze haar eigen badkledinglabel 'Missus', waarmee ze zich ook als ondernemer op de kaart zet.

Het sprookje met João Félix liep stuk

Internationaal kreeg ze voor het eerst écht aandacht vanwege haar relatie met profvoetballer João Félix. De twee leerden elkaar kennen toen Margarida pas 17 was en Félix net naam begon te maken bij Benfica. Hun relatie duurde van 2019 tot 2023 en ze groeiden in Portugal uit tot een van de meest besproken koppels uit de sport- en entertainmentwereld. Ze verschenen samen op rode lopers, bij gala’s en op elkaars social media, waar fans hun relatie op de voet volgden. Félix is inmiddels naar Saoedi-Arabië vertrokken om samen te voetballen met superster Cristiano Ronaldo, na eerdere periodes bij Atlético Madrid en op huurbasis bij FC Barcelona en AC Milan.

Toch kwam er uiteindelijk een einde aan het sprookje. Portugese media schreven massaal over geruchten dat Corceiro het iets te gezellig zou hebben gehad met Tottenham-verdediger Pedro Porro. Zowel zij als Porro ontkende dat er iets speelde, maar het verhaal bleef hangen. Kort daarna gingen Corceiro en Félix uit elkaar. Zonder publieke ruzie, maar wel met veel aandacht van de buitenwereld.

Corceiro duikt op naast Norris

Niet lang na haar breuk met Félix dook ze op aan de zijde van Norris. De twee werden in 2023 samen gespot bij het tennistoernooi van Monte Carlo en verschenen daarna bij meerdere F1-weekenden. In 2024 leek het weer over, want Norris verklaarde publiekelijk dat hij single was. Toch maakte Corceiro in 2025 een comeback in de paddock in Monaco en dit keer nóg dichter bij zijn familie.

Tijdens het weekend in het prinsdom werd ze namelijk meerdere keren gespot naast Norris zijn moeder. De twee leken het uitstekend met elkaar te kunnen vinden, terwijl Lando zelf naar poleposition én de overwinning reed. Een week later was de Portugese er bij de GP van Spanje opnieuw bij.

Na korte breuk weer samen

Echt officieel werd het pas in Hongarije, de race voor de zomerstop van 2025. Norris en Corceiro kwamen voor het eerst samen aan voor het raceweekend van de McLaren-coureur. Toen Norris vervolgens op zondag teamgenoot Oscar Piastri achter zich hield en de GP won, bevestigde hij zijn relatie met de Portugese door haar voor het oog van miljoenen kijkers een innige kus te geven.

Er volgde er nog eentje na de wereldtitel van Norris in december. Maar dat bleek een van de laatste keren dat Norris en de Portugese in het openbaar werden gezien. In februari 2026 volgde een breuk, zo viel uit de mond van de Brit op te maken. "Ik ben vrijgezel", zei hij in een video die viraal ging op TikTok. Een bron dicht bij de twee bevestigde het einde van de relatie later aan The Sun. Maar twee maanden later hebben de twee elkaar weer gevonden.