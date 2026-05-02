Eindelijk goed nieuws uit het Red Bull-kamp. Max Verstappen reed vrijdag in Miami de tweede tijd in de vrije training en eindigde als vijfde in de sprintkwalificatie. De viervoudig wereldkampioen kijkt voor het eerst dit seizoen met vertrouwen vooruit.

Na de verbeteringen aan zijn Red Bull tijdens de onderbreking van het Formule 1-seizoen zijn de resultaten op het oog beter. "Het voelt meer als een geheel", zei hij op zijn eigen website. "Natuurlijk zijn er nog steeds punten waaraan we werken, maar het is echt een positieve stap voor ons geweest. De afgelopen paar races lagen we bijna een seconde achter. Dat gat is nu bijna gehalveerd, dus dat is positief."

'Het geeft me wel wat meer vertrouwen'

De viervoudig wereldkampioen ziet nog wel verbeterpunten. "We zijn nog steeds erg zwak in de eerste sector, die vooral om hoge snelheid draait, dus we weten dat we daaraan moeten werken. Maar goed, de rest lijkt wat beter op orde, dus daar ben ik wat blijer mee."

Toch klinkt er voor het eerst dit seizoen iets van opluchting door in zijn woorden. "We zijn het middenveld ontstegen. Het is nog steeds niet helemaal wat ik wil, maar het geeft me wel wat meer vertrouwen", aldus Verstappen.

Lando Norris in zijn nopjes

Ook bij McLaren betalen de updates zich direct uit. Polesitter Lando Norris was blij dat de verbeteringen die de renstal doorvoerde tijdens de pauze zich in Miami meteen lieten zien. "Het is een mooie beloning voor het team, dat hard heeft gewerkt aan de auto", zei de regerend wereldkampioen in het flashinterview na afloop.

"Het is een perfect resultaat voor ons. We hadden wat updates aan de auto en het was lekker om nu weer wat grip te hebben. Het is nog maar het begin van het weekend, maar fijn om met een pole te beginnen."

Frustratie bij teamgenoot van Max Verstappen

Minder blij was Verstappens teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman eindigde als negende op bijna een volledige seconde van Verstappen. "Ik kwam tot aan het derde kwalificatiedeel, wat in elk geval iets is, maar ik weet ook niet wat er aan de hand was. Terug naar de tekentafel en zoeken met het team? Ja... Ik weet dat ik kan rijden, dus ja...", aldus een zichtbaar gefrustreerde Hadjar.

Formule 1 wordt hervat

Verstappen kende een teleurstellende start van het seizoen, met 12 punten en een negende plaats in het kampioenschap. Na de derde grand prix in Japan eind maart lag de koningsklasse in april stil, omdat de races in Saudi-Arabië en Bahrein vanwege de onrust in het Midden-Oosten werden geschrapt. De sprintrace begint zaterdag om 18.00 uur (Nederlandse tijd). Zondag staat om 22.00 uur de hoofdrace op het programma.