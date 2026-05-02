Voor Max Verstappen staat dit weekend de langverwachte hervatting van het Formule 1-seizoen op het programma, en de familie reisde massaal af naar Miami om hem daarbij te steunen. Zijn moeder Sophie Kumpen heeft echter ook andere prioriteiten: de voormalig racester deelde een ontroerend moment met haar kleindochter Lily op haar Instagram.

"Q time with my Lily", schrijft Kumpen bij de story, vergezeld met een roze hartje. Op de beelden is ze te zien op een strandbedje onder de zon van Miami, met de kleine Lily op schoot. Het meisje is gewikkeld in een badhanddoek en lijkt zich maar al te goed te vermaken met haar speelgoed. Een zorgeloos moment van oma en kleinkind, even ver weg van de drukte van het Formule 1-circus.

Geen onbekende in de autosport

Die drukte kent Kumpen als geen ander. De Belgische begon op elfjarige leeftijd met karten en nam het op tegen grote namen als Jenson Button, Nick Heidfeld en Giancarlo Fisichella. Na haar huwelijk met coureur Jos Verstappen stopte ze in 1996 met de sport. In 2008 liep het huwelijk stuk. Een comeback in 2013 eindigde abrupt na een crash op Zandvoort waarbij ze een rugwervel brak.

Dat ze nu als oma langs de kant staat terwijl haar zon op het circuit schittert, maakt het moment extra bijzonder. Kumpen groeide zelf op in de autosportwereld, zag haar zoon uitgroeien tot viervoudig wereldkampioen en beleeft het circus nu vanuit een heel andere rol als trotse oma van Lily.

Familie in Miami

Ook Victoria Verstappen is deze week in Miami aanwezig. Max' zusje trok samen met moeder Sophie de oceaan over en deelde meerdere foto's van haarzelf en haar zoontjes in Luka en Lio in de Amerikaanse stad, waarbij de kinderen trots een shirt van hun oom droegen.

Grand Prix van Miami

Het bezoek van zijn dierbaren komt op een goed moment voor Verstappen. De viervoudig wereldkampioen kende een teleurstellende start van het seizoen met slechts 12 punten en een negende plaats in het kampioenschap. In Miami lijkt het tij echter te keren. Hij reed vrijdag de tweede tijd in de vrije training en eindigde als vijfde in de sprintkwalificatie.

"We zijn het middenveld ontstegen. Het is nog steeds niet helemaal wat ik wil, maar het geeft me wel wat meer vertrouwen", aldus een hoopvolle Verstappen. De sprintrace staat zaterdag om 18.00 uur op het programma, de hoofdrace zondag om 22.00 uur. Al wordt de grand prix mogelijk vervroegd vanwege het weer.