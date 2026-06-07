Monaco is dit weekend in de ban van Formule 1. Max Verstappen en consorten scheuren zondag tijdens de GP door de iconische straten van Monaco. Verstappen is bezig aan een sterk weekend en start vanaf positie twee. Wat kan hij in het steenrijke Monaco? Volg de race om 15.00 uur hier live.

Verstappen begint op de eerste startrij nadat hij zaterdag nipt tweede werd, vlak achter WK-leider Kimi Antonelli. Hij begint helemaal vooraan en Verstappen moet proberen om de jonge Italiaan te passeren.

In Monaco is het doorgaans lastig inhalen waardoor een goede start cruciaal is. Verstappen zal hopen op een nieuw succesje in een jaar waarin hij niet in de buurt komt van de wereldtitel. Twee weken geleden boekte hij zijn eerste podiumplaats. Tijdens de GP van Canada werd hij derde. In de WK-stand bezet hij de zevende plaats, achter Antonelli, George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris en Oscar Piastri

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