Max Verstappen gaat de GP van Miami op een wel heel opvallende manier rijden. De Nederlander heeft een speciale helm geïntroduceerd en die is knalroze.

Verstappen krijgt voor sommige races die in het jaar op de planning staan een speciale helm. Zo rijdt hij in Zandvoort altijd met een speciale oranje helm, maar nu is dus ook Miami aan de beurt. In de Amerikaanse stad rijdt hij met een helm die knalroze is en een aantal paarse accenten op de helm heeft. Een aparte keuze, maar wel een die helemaal past bij de stad Miami. Zo speelt Inter Miami, de voetbalclub van de stad waar Lionel Messi voor uitkomt, ook in het knalroze.

Als Verstappen niet met een andere helm rijdt, zit hij in de wagen met zijn vaste Red Bull-helm. Die helm is rood aan de bovenkant en aan de zijkanten staat groot het logo van het energydrink-merk. Ook wit en blauw zijn veel te zien op de helm, waardoor de helm van Verstappen veel weg heeft van de Nederlandse vlag. In Miami zal hij echter met roze boven zijn auto uitkomen.

Tegenvallende Max Verstappen

Voor Verstappen is het te hopen dat de roze helm hem wat geluk zal brengen in Miami. Dat kan de Nederlander wel gebruiken na zijn matige prestaties in de eerste drie races van het seizoen. Na de races in Australië, China en Japan en de twee afgelaste races in Saudi-Arabië en Bahrein staat de Nederlander nu negende met ingaan van het raceweekend in Miami. Een zege of hoge notering in de Amerikaanse kustplaats zou hem dus weer wat hoger op de ranglijst kunnen brengen.

De reden dat Verstappen niet goed presteert dit seizoen, is de nieuwe regelgeving rondom de batterij. De Nederlander kan hier niet goed mee omgaan en steekt niet onder stoelen of banken dat hij door deze nieuwe regels het plezier in de sport wat verliest. Voor de Mercedes-auto's van Kimi Antonelli en George Russel werken de nieuwe regels wel goed. Zij staan op dit moment één en twee in de WK-stand.