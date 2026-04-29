Max Verstappen en de Formule 1 keren dit weekend eindelijk weer terug na een maandlange pauze. Het hele circus reist af naar het Amerikaanse Miami, waar het seizoen wordt hervat. Maar mogelijk krijgt de Formule 1 met hele andere problemen te maken in de Verenigde Staten. Daar wordt woensdag voor gewaarschuwd.

Voor Max Verstappen valt het te hopen dat zijn Red Bull-bolide in ieder geval enkele aanpassingen heeft ondergaan, waarmee hij wellicht wat meer voorin kan racen in Miami. Bovendien kreeg de Formule 1 woensdag een soort waarschuwing over wat hen te wachten staat. Het weer in Florida lijkt niet bepaald mee te zitten voor de rentree van de koningsklasse.

Onstuimige omstandigheden

In de komende periode begint in Zuid-Florida immers het regenseizoen, zo meldt Weeronline. Dat betekent warme en vochtige omstandigheden waarbij zich vooral later op de dag gemakkelijk flinke buien kunnen ontwikkelen. Tijdens het raceweekend kunnen de diverse renstallen naar alle waarschijnlijkheid dan ook regen verwachten. Al lijkt het weekend nog droog te beginnen.

Op dit moment lijkt zaterdag veruit de beste dag van het weekend te worden voor de toeschouwers. Het zonnetje in Miami zal volop schijnen in de buurt van het circuit, al kan het wel warm zijn. De verwachting is dat het kwik zomaar eens kan oplopen tot boven de dertig graden. Voor aanwezige fans wordt het dus pittig. Op zondag slaat het weer echter volledig om.

Waarschuwing voor zondag

De temperatuur zal dan opnieuw naar tropische waarden stijgen. Doordat ook de luchtvochtigheid toeneemt, kunnen er gemakkelijk buien ontstaan. Vanaf het land trekken de buien richting de kust en het oosten, waardoor ook het circuit van Miami met regen te maken krijgt tijdens de race op zondag. In ieder geval goed nieuws voor Max Verstappen dan.

Bovendien voorspellen meteorologen ook dat er wel eens sprake kan zijn van onweer. Dat zou niet goed zijn, daar de race dan waarschijnlijk moet worden stilgelegd. Voor de aanwezige toeschouwers is het bovendien verstandig om zich eens goed in te smeren met een factor 30 of 50. De UV-index in Florida kan dit weekend tot boven de 10 uitkomen, waardoor mensen snel verbranden. Ook het dragen van een petje, wellicht in de kleuren van één van de teams, wordt aanbevolen.