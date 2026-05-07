Nu Max Verstappen eindelijk weer racet in de Formule 1, waar het bovendien een stuk beter gaat, zou je denken dat het wel even voorbij is met al zijn uitstapjes. Maar niets is minder waar, want donderdag was hij opeens in Japan te vinden. Daar boekte hij zelfs een enorm succes.

Max Verstappen eindigde afgelopen weekend bij de Grand Prix in Miami als vijfde, na een gedwongen pauze van een maand. Maar ook nu is er weer een periode van enkele weken dat er niet geracet wordt, voordat het circus naar Canada trekt. Verstappen gebruikt deze tijd voor zijn droom tijdens de 24 uur van de Nürburgring, en was deze week ter voorbereiding daarop in Japan. En dat ging behoorlijk goed.

Nieuwe auto

De viervoudig wereldkampioen reed op het iconische circuit Fuji Speedway voor het eerst in een GT500-auto. Op de Nordschleife rijdt hij in een GT300-auto, waardoor hij eerst nog even goed moest wennen aan de auto. Maar Verstappen zou Verstappen niet zijn als hij alsnog tot monsterlijke tijden zou komen.

In regenachtige omstandigheden, het was amper een moment droog, was het doel van Verstappen om de snelste rondetijd te verbreken. Dat stond op naam van de Japanse coureur Atsushi Miyake, die ook van de partij was. De hele dag is opgenomen, waar een epische video van is gemaakt.

Voorbereiding op de Nürburgring

In de eerste rondes was al gelijk duidelijk dat de Nederlandse coureur niet voor de lol in de snelle bolide was gestapt. Maar dat hij zulke korte metten zou maken met de Japanner had niemand verwacht. Verstappen boekte uiteindelijk een snelste ronde van 1.42.29, bijna anderhalve seconde sneller dan zijn Japanse opponent. "Het werd een beetje lastig om gas te geven. Tijdens mijn eerste ronde dacht ik dat het nog beter kon", liet Verstappen na afloop optekenen. "Maar toen begon het echt met regenen en waren sommige bochten best lastig."

Het heeft hem in ieder geval veel vertrouwen gegeven richting de strijd op de Nürburgring halverwege mei. "Ik heb in heel wat verschillende auto's gereden, dus je probeert snel om alles te leren. Ik heb er enorm veel zin in om naar de Nürburgring te gaan en mijn eerste echte 24-uursrace mee te maken. Er wordt daar hard aan gewerkt. We zullen ons zo goed mogelijk voorbereiden."

