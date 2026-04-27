Max Verstappen en Kelly Piquet hebben zondag de verjaardag van hun dochter Lily gevierd. Het dochtertje van het stel werd één jaar en kreeg een prachtfeest dat spectaculair werd afgesloten.

Verstappen en Piquet werden één jaar geleden ouders van hun dochtertje Lily en dat moest natuurlijk worden gevierd. Het appartement van het stel werd op een prachtige manier versierd met groene en roze balonnen en andere versiersels. Er werden bloemen, taartjes en andere lekkernijen geregeld om de gasten het zo veel mogelijk naar hun zin te laten hebben. Op de koekjes stonden zelfs foto's afgebeeld van Piquet, Verstappen en hun dochtertje.

Het stel ging tijdens de verjaardag ook nog even op de foto en daar kon Lily zelf niet bij ontbreken. Piquet zet bij die foto een bedankje voor iedereen die een lief berichtje heeft gestuurd naar aanleiding van de verjaardag van haar dochter. De afsluiting van het feest bleek echter het meest spectaculair te zijn.

Voor de verjaardag was een vuurwerkshow buiten het appartement geregeld. Daarbij zet Piquet de tekst: 'Gelukkig nieuw jaar', doelend op de verjaardag van haar dochtertje. Ook deelt de dochter van de oud-coureur Nelson Piquet nog beelden van Lily met haar zusje Penelope. De zesjarige dochter die het model kreeg met coureur Daniil Kvyat is zichtbaar dol op haar kleine zusje.

Voor Verstappen begint na een periode van 'rust' zijn normale leven weer met het Formule 1-seizoen. De races in Bahrein en Saudi-Arabië werden vanwege de huidige situatie in het Midden-Oosten afgelast, waardoor de coureurs twee weken extra vrij waren vergeleken met normaal. Deze week keert het Formule 1-circus terug voor de race in Miami. Daar zal Verstappen iets proberen te doen aan de uitzichtloze situatie waar hij op dit moment in zit wat betreft de huidige WK-stand.

Ondertussen reed Verstappen nog de 24-uursrace op de Nürburgring, maar door een fout met verschillende bandencompounds in de kwalificatie werd hij gediswkalificeerd. In Miami zal de Nederlander zich dusmoeten herpakken ondanks de nieuwe en gehate regelgeving in de Formule 1.